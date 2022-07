El pasado 18 de julio Roque Gervasoni asumió la presidencia del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI) con la premisa de realizar un fuerte trabajo en terreno con los productores misioneros. En esta línea, el funcionario contó que el gobernador Oscar Herrera Ahuad “me pidió cercanía con la gente, mucha gestión y no tanta oficina. Las instrucciones fueron muy claras”.

“Lo que estamos haciendo ahora son muchas reuniones con los productores en sus casas. En esos encuentros les llevamos elementos orgánicos, semillas, insecticidas y, a la vez, relevamos sus necesidades para elaborar así estrategias de trabajo que den respuesta, lo más rápido, a cada uno de sus pedidos”, indicó Gervasoni en una entrevista con ENFOQUE.

El titular del IFAI destacó que este mano a mano con los productores le es “muy gratificante”, y recordó que en su paso por Energía de Misiones (Ex EMSA), “realicé mucho trabajo en terreno, acercando soluciones en cuanto a electrificación rural en las chacras y la verdad que volver a las colonias y trabajar con los productores, es algo que me gusta mucho. La gente del interior es muy cálida”, enfatizó.

Gervasoni marcó que ese trabajo de territorio que llevan adelante todas las áreas de gestión, en todos los rincones de la provincia, “es reconocido y valorado por todos los misioneros, y ahí es donde está la clave de la ratificación de nuestro modelo de gobierno elección tras elección”.

“Cada vez que nos hacemos presente en la colonia, con los productores, no ves otra gente que no sea de la Renovación. Del otro lado solo ves gente hablando en micrófonos, escribiendo en redes sociales o para medios escritos, pero no hacen nada por el misionero, y su trabajo se limita solo a eso”, cuestionó en referencia directa a los representantes de Juntos por el Cambio (JxC) en la provincia.

“Nosotros estamos todos los días en terreno, escuchando las inquietudes de los misioneros y dando repuestas. Lo que hacemos nosotros es gestión, los demás lo único que hacen es hablar y criticar sin fundamentos, sin proponer soluciones de fondo”, enfatizó.

En esta línea, y para graficar el compromiso de la gestión del Gobierno provincial con el bolsillo de los consumidores misioneros, Gervasoni se refirió al anuncio del programa ‘Ahora Canasta’, a través del cual se otorga un reintegro del 17% en la compra de alimentos.

“Viendo lo que sucede a nivel nacional, donde la inflación le va ganando a la capacidad de compra, Misiones trabaja muy hacia adentro con esas realidades y con programas como el ‘Ahora Canasta’ que conlleva a que cuando la gente salga del supermercado tendrá un reintegro del 17% de sus compras. Esa medida acertada de la Provincia ayuda en esta crisis”, ponderó.

Por último, el titular del IFAI se refirió a la propuesta de la vicepresidenta Cristina Fernández de establecer un Salario Básico Universal, para más de 7,5 millones de argentinos.

“Me parece que es una propuesta justa para mucha gente que no la está pasando para nada bien en esta crisis. Toda medida que atienda las necesidades de un argentino, un misionero, es siempre justa. No me desagrada esta propuesta, pero hay que ver cómo se la financia”, cerró.