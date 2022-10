El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta visitó la provincia de Misiones este viernes. Tras mantener reuniones con empresarios del sector yerbatero, brindó una conferencia de prensa en la sede del Pro en la ciudad de Posadas. «Vamos a ganar la provincia de Misiones, vamos a ganar Posadas, vamos a ganar Oberá», arengó.

Prometió que de llegar a la presidencia trabajará en un federalismo real y afirmó que tendrá en cuenta todos los reclamos de Misiones. Prometió rediscutir la coparticipación para que sea equitativa «para todas las provincias».

Acompañado por los diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) Florencia Klipauka, Martín Arjol, Alfredo Schiavioni y por el dirigente Pedro Puerta dijo que están armando un plan de gobierno para la provincia y adelantó que son los misioneros los que definirán las candidaturas.

¿Qué opina sobre la posibilidad de tener un régimen especial aduanero para Misiones?

Misiones tiene una situación muy particular por sus límites con otros países, por lo cual es razonable que pensemos todos un tratamiento especial, en primer lugar. Segundo, la Argentina en general debe duplicar sus exportaciones en seis años. Claramente esta es una zona que debería estar exportando más, el comercio fronterizo es muy importante. Tenemos que tener claramente un tratamiento especial y una política de baja de impuestos, porque también es una forma de competir con otros países y una mayor agilidad en el cruce de fronteras. Los embotellamientos que hay en las fronteras con Migraciones genera dos cosas: que la gente no se traslade de un lado al otro o que aparezca siempre las vías negras.

Dijo que van a ganar la gobernación en Misiones, ¿con qué candidato?

Vamos a ganar, lo repito, ahora quienes tienen que definir quiénes son los candidatos son los misioneros, no yo. Ellos van a definir la forma y las candidaturas. Creemos en un país federal y siendo consecuentes con eso, los candidatos lo definen los misioneros que ya demostraron madurez y capacidad para definir la oferta electoral y el plan. Tenemos que tener una visión de Misiones 2050. Hay que pensar de qué van a trabajar los misioneros en los próximos 30 años. Eso lo van hacer ustedes.

¿Qué piensa que se puede hacer para que finalmente el gasoducto llegue a Misiones?

Planificar, que es lo que le falta a nuestra Argentina. Misiones no tiene gas y es una limitación enorme, terminas con energías más caras y más sucias, en un momento donde necesitamos cuidar el medio ambiente. Claramente es un problema de planificación. Hay que planificar una red de gas para llegar a toda la argentina y para poder exportar. Hoy estamos importando gas carísimo de Bolivia, nos genera un agujero enorme en nuestra balanza comercial. Tenemos que tener gas para exportar y para cubrir la necesidad de toda la argentina. Tenemos el gas, faltó el plan.

¿Qué piensa del reclamo que está haciendo Misiones para una nueva ley de Coparticipación por la disparidad que tiene la provincia respecto a otras incluso más ricas?

No más parches, lo que hay que hacer es replantear la ley de Coparticipación, no buscar darle un adicional a Misiones, porque termina siendo un parche más. La Argentina tiene que volver a ser un país federal, hoy somos unitarios. Hay que replantear la coparticipación entera y todas las transferencias que hace el Gobierno nacional.

Pensando en las elecciones 2023, ¿competiría con Patricia Bullrich en una interna?

Hoy estamos trabajando en un plan. Estoy recorriendo el país y escuchando a la gente para luego definir candidaturas. Sí aclaro que mi decisión de candidatura no depende de lo que decidan otros.

En el caso de que llegue a la presidencia, ¿Misiones será escuchada y sus reclamos serán atendidos?

Definitivamente sí. Hoy la Argentina es un país unitario en gran medida por responsabilidad del kirchnerismo. Ha generado esta concentración de recursos, concentra decisiones, concentra poder político, tenemos que romper eso. Tenemos que ser un país federal, donde los misioneros sean escuchados pero que definan el futuro de Misiones, y así en todo el país. Donde Misiones no tenga que mendigar a burócratas del Gobierno nacional que no conocen la provincia, quien mejor que los misioneros que saben cómo explotar al máximo la producción de yerba o el turismo con las una de las maravillas naturales del mundo. No tengo ninguna duda que hay que volver a ser un país federal. Y claramente el replanteo de la coparticipación es esencial.