La gastronomía barrial se convierte en protagonista: el Concejo Deliberante de Posadas giró a comisión el proyecto de Ordenanza que propone el programa de Circuitos Gastronómicos Barriales “Rincones y Sabores”, con el objetivo de visibilizar emprendimientos locales, generar empleo y potenciar el turismo regional.

El presidente del HCD y autor del proyecto, Jair Dib, destacó que la iniciativa es “una herramienta estratégica de política pública destinada a consolidar el desarrollo económico local, dinamizar la economía de cercanía, ampliar la oferta turística y generar nuevas oportunidades de empleo y comercialización”.

El programa prevé un esquema institucional que articula experiencias gastronómicas y culturales en los barrios, promoviendo la participación de vecinos y emprendedores. Restaurantes, foodtrucks, artesanos y artistas locales podrán inscribirse en un registro oficial, y cada circuito se realizará una vez al año por barrio, coincidiendo con fechas significativas para la comunidad.

“Con esta iniciativa reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo urbano sostenible y la valorización del patrimonio cultural y gastronómico de la ciudad”, agregó Dib.

Otros proyectos girados a comisión

Durante la sesión también se avanzó con diversas iniciativas que buscan fomentar la inclusión, la economía local y el deporte:

Turismo Sensorial Inclusivo, para garantizar la participación plena de personas con discapacidad.

Feria de Economía Circular en los barrios, destinada a vecinos emprendedores.

Escuela de Fútbol Femenino “Nosotras Jugamos”, a cargo del Ejecutivo municipal.

Reconocimientos y homenajes

La sesión incluyó además la declaración de interés de múltiples actividades culturales y educativas:

La Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada.

Presentación del disco “Yvy Purahéi”, ganador del Premio Gardel 2025, de los hermanos Marcos y Juan Núñez.

Jornada de Farmacéuticos Hospitalarios organizada por el Colegio de Farmacéuticos de Misiones.

El “Segundo Modelo de Naciones Unidas” del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya.

Feria Metalmecánica y tecnológica FE.ME.TEC., a realizarse los días 6 y 7 de septiembre en el playón de la Cascada.

Asimismo, se declaró Huésped de Honor al señor Juan Felipe López y Personalidad Destacada en Educación, Deporte y Sociedad a la señora Elba Nilda “Chichi” Tarragó, por su labor en la formación integral de generaciones posadeñas. La sesión cerró con un reconocimiento al tenor lírico Hassan Ibrahim Melenik, quien interpretó el Himno Nacional Argentino y la emblemática “Misionerita”.

Con estas acciones, Posadas reafirma su apuesta por la cultura, el turismo, la economía local y la inclusión social, consolidándose como una ciudad que celebra su identidad a través de sus barrios y su gente.