Este viernes en el Salón Eva Perón del Parque del Conocimiento se llevó a cabo la séptima edición del Plenario Binacional del Grupo Encarnación, además se hizo oficial el lanzamiento del Primer Foro Binacional de la Hidrovía para el tramo superior. Esta es una arteria vital tanto para el comercio de todo tipo como para la integración regional debido a que agiliza el transporte de cargas, por ende, fomenta el desarrollo de las economías de la región. Por ello, el titular del Puerto de la ciudad de Posadas explicó los alcances de la reunión, la importancia de Misiones en la discusión, los avances y desafíos que tiene la administración portuaria en el futuro.

Ricardo Babiak comienza la charla resaltando la participación de las autoridades nacionales, entre ellas «la máxima autoridad en lo que respecta a Puertos y Navegación Iñaki Arreseygor, Subsecretario de Transporte Puertos y Vías Navegables, así como miembros de Cancillería Argentina, Cancillería de Paraguay, autoridades del ámbito fluvial y de seguridad de ambos países, fue un evento que abordó distintas temáticas concernientes a la navegabilidad».

«A diferencia de Paraguay, que hace mucho está navegando esta zona del alto Paraná, nosotros lo empezamos a hacer desde 2023, dado que Argentina no le dio la relevancia necesaria que tiene esta zona para el país. Recién con la puesta en marcha que desarrolló la provincia, la Nación comenzó a hablar de una hidrovía sobre el Paraná superior, que es lo que hoy estamos gestionando, más allá que venimos desde 2015, momento que comenzaron las licitaciones en nuestro Puerto, pero hoy creo que fue un hecho histórico, porque el país reconoció la importancia», explica Babiak y agrega que «se reconoció que acá hay carga, hay producción, volumen y exportadores interesados en utilizar la vía navegable desde el lado argentino y no solo desde el paraguayo».

Argentina suele pensarse hace mucho tiempo como un territorio mucho más chico de lo que realmente es y por eso deja de lado el desarrollo de múltiples vías de transporte, entre otras cuestiones. Misiones no fue ajena a esa ola, pero recuperó la administración del Puerto de Posadas en 2023, luego de dos licitaciones fallidas que exigían no solo el pago a los usuarios del Puerto, sino un canon a la provincia. Babiak dice que la particularidad de este tramo del Paraná fue materia de discusión en el plenario binacional porque «las condiciones climáticas afectan mucho a la navegación en materia de falta de agua, por ejemplo».

«Entre las represas y confluencia, donde confluye el río Paraguay con el río Paraná, en ese tramo está proyectada una navegación a 10 pies por los pasos críticos que hay, si no hay agua o en épocas de poca lluvia, la navegación no se puede dar a 10 pies, de hecho, en estos últimos tiempos, la navegación se está dando a menos de 10 pies», ilustra el experto y añade: «Lo cual significa que las barcazas que llevan granos no puedan hacerlo, es decir, salen, pero no la carga completa, en nuestro caso, que transportamos contenedores, sacamos 120 por mes, hay veces que el calado no es el adecuado, pero podemos hacerlo igual».

En suma, dice el administrador portuario de la capital misionera, hay que trabajar en conjunto entre el gobierno local, Nación y Paraguay. «Nosotros tenemos muy buena relación con el gobierno de Itapúa, su carga y los empresarios paraguayos, pero eso solo no alcanza porque es una cuestión binacional, que necesita de la gestión de ambos países», agrega Babiak.

Crecimiento en menos de 3 años

«Desde que comenzamos la administración del Puerto de Posadas hace 2 años y medio aproximadamente el crecimiento ha sido exponencial», sentencia Babiak y detalla: «Nosotros en ese momento, recuerdo, que en nuestro primer convoy trajimos 40 contenedores vacíos y llegábamos a salir con 20, 25 o 30 contenedores», explica el presidente del Puerto capitalino sobre la rápida evolución del establecimiento, asimismo, afirma que la principal exportación por esa vía de la provincia es la forestal, «pellet, pasta celulosa, derivados de la madera. También se transporta Té, Yerba Mate, Tabaco».

Babiak relata y analiza la situación de algunos productos con respecto al precio de venta y al costo de producción, incluido el flete: «Estuve conversando recientemente con la gente de Acon Timber y me decían que lo siguen haciendo porque tiene demanda, dado que el flete es más caro que el producto, lo cual achica fuertemente el margen de ganancia. Por lo tanto, nuestra misión es achicar el costo del flete para el exportar, que la vía navegable sea una alternativa para la reducción de costos y hasta ahora lo vemos viendo dado el incremento de contenedores que estamos sacando, de 20, a los 120 actuales».

El destino

Servicios de puerto, depósito fiscal y flete son los servicios que ofrece el Puerto de Posadas. Explica su administrador que «alquilamos un barco y dos barcazas, lo que nos sirve para realizar servicios de puerto y de flete» y profundiza: «Vamos hasta el puerto de Zárate y ahí la carga sigue hasta otro lugar de Buenos Aires o Montevideo, depende de los costos, y de allí a su destino final».

El futuro

Dice Babiak que el futuro, si continúa por este camino, no tiene techo, «fíjense que tuvimos este crecimiento exponencial en poco tiempo, así que todavía nos queda mucho camino por recorrer». Por ejemplo, desarrolla el Presidente del Puerto de Posadas, «hay mucha carga que queda bajo y a la que tenemos que darle respuesta. Nosotros estamos buscando equipos, queremos incorporar otras marítimas, hoy está MSC -Mediterranean Shipping Company-, hay mucho interés de sumar nuevas como Maersk, ONE -Ocean Network Express-, CMA CGM, Evergreen Marine Corporation, pero para eso nosotros necesitamos ofrecerle bodega, capacidad de bodega y es lo que estamos buscando».

Reconocimiento

«Nosotros vemos que dentro de la Hidrovía hoy Posadas ocupa un lugarcito, el hecho de que el grupo Encarnación nos haya reconocido y haya venido acá a hacer su plenario es muy importante, Paraguay está dentro de las 10 flotas más grandes del mundo en barcazas», indica Babiak sobre la reunión llevada a cabo en Posadas.

Recuperar la vía fluvial

«Creo que Argentina disminuyó en calidad de servicios en muchos aspectos, obviamente en lo fluvial que desde los ‘80 prácticamente la Marina la Marina Mercante Argentina se destruyó», dice el especialista, pero añade que «todos tienen que hacer un poquito de mea culpa y comenzar a mirarse un poquito para dentro y decir ‘¿Qué podemos hacer para mejorar?’ O sea, los costos que tiene nuestra marina mercante hacen que los mismos armadores estén mirando otra bandera para poder para poder trabajar».

«De hecho, Zárate hoy ya no está ocupando los puertos como puertos marítimos, sino como puerto feeder ¿Qué son puertos feeder? Puertos pequeños que sirven como puntos de conexión para el transporte de mercancías hacia o desde un puerto más grande. Cuando uno se pregunta por el lado negativo de esto podemos decir que le resta competitividad a nuestro producto», reseña Babiak y ejemplifica: «Si yo produzco yerba en la provincia Misiones a un costo y tengo que llevarla a China, tengo que sacarla del puerto de Posadas, recorrer en camión o por vía fluvial y voy a estar en inferioridad de condiciones de una persona que saca el mismo producto de Buenos Aires porque mi producto ya tiene un costo extra que es el camión, el flete de camión, el flete de la barcaza. Bueno, pasa lo mismo con nuestra producción que sale de nuestros puertos argentinos», reflexiona el titular el puerto posadeño acerca de las dificultades que encuentra la producción argentina en general y misionera en particular con respecto a los costos logísticos.

Luego de hacer una rica y extensa comparación con la situación portuaria del Perú, Ricardo Bubiack explica en que consiste el depósito fiscal en el Puerto de Posadas: «Arrancamos de a poco, el depósito fiscal era un costo y era un trámite administrativo muy complejo, con Aduana para poder ponerlo operativo. Bueno, y la idea era comprar los equipos y comenzar a trabajar en el puerto cuanto antes. Veníamos de dos licitaciones fracasadas, de buscar un operador, tuvimos casi un precontrato con la gente de TecPlata y en su momento también Puerto de la Plata. La pandemia se llevó todo y fue ahí cuando la Provincia de Misiones decidió crear la Administración Portuaria para que comienza a operar el Puerto».

«El depósito fiscal lo que hace es dar la posibilidad al mediano o al grande también, pero sobre todo al mediano y al chico, al exportador chico que no tiene esa posibilidad de consolidar en su planta a que pueda venir a consolidar su carga en el Puerto de Posadas y salir por dicha vía. No tiene que sacar su carga a otra jurisdicción», aclara y subraya que consolidar es «poner su producto dentro del contenedor y hacer Aduana. Eso ya lo pueden hacer empresas en la provincia, la mayoría de las de las empresas de Té o en el caso de Arauco o algunos aserraderos grandes que exportan a un volumen grande, pero es un procedimiento costoso porque lleva unas instalaciones bastante caras», concluye el Presidente del Puerto de Posadas.