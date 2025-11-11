El Hospital Escuela de Agudos «Dr. Ramón Madariaga» de Posadas volvió a hacer historia.

Por primera vez en el sistema público de salud argentino, se realizó una cistectomía radical robótica, una cirugía de altísima complejidad que hasta ahora solo se hacía en el ámbito privado. El procedimiento, encabezado por el Servicio de Urología del Madariaga con el uso del Robot Da Vinci, marca un antes y un después para la medicina pública del país.

Un logro que enorgullece a Misiones

Misiones vuelve a mostrar por qué su sistema sanitario es referencia nacional e internacional. Con políticas públicas que priorizan la innovación tecnológica y el acceso equitativo, la provincia demuestra que la excelencia médica no depende del dinero, sino de la decisión política y el compromiso humano.

«Poder hacer una cirugía de esta magnitud en un hospital público es un hito», destacó el Dr. Marcelo Cabañas, jefe del Servicio de Urología del Madariaga.

Una operación pionera y humana

El equipo misionero, junto al Dr. Patricio Álvarez, uro-oncólogo del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, realizó la intervención a una paciente joven con cáncer de vejiga infiltrante.

Durante la cirugía, los profesionales retiraron la vejiga, el útero y los anexos y reconstruyeron un nuevo reservorio urinario utilizando un segmento intestinal, permitiendo a la paciente conservar su función urinaria natural.

«El sistema Da Vinci nos permite una precisión única, menos sangrado, menos dolor y una recuperación más rápida», explicó Cabañas.

Y los resultados hablan por sí solos: al primer día, la paciente ya no tenía dolor, y al segundo, comenzó a caminar.

Tecnología de punta, acceso gratuito

En la mayoría de los países y clínicas privadas, una cirugía robótica de este tipo cuesta millones. En Misiones, se hizo sin costo para la paciente, en un hospital público.

Esto es posible gracias al modelo sanitario del Parque de la Salud, donde la inversión en tecnología se combina con una fuerte apuesta al talento profesional.

Un modelo que inspira al país

Esta intervención es más que un logro quirúrgico: es una declaración de principios.

El Madariaga demuestra que la salud pública puede ser sinónimo de innovación, equidad y esperanza.

Cada avance robótico, cada cirugía exitosa y cada paciente que se recupera más rápido confirman que en Misiones, la tecnología está al servicio de las personas.