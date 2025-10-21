El sábado 8 de noviembre, desde las 18 horas, el Playón Deportivo de la Escuela Normal N°2 será el escenario de una de las festividades más esperadas del año: la 5° Fiesta Provincial y 37° Edición del Reviro y la Cultura Popular. Un evento que, año tras año, reúne a familias, vecinos y turistas para disfrutar de la gastronomía, música y tradiciones que definen la identidad misionera.

Reviro: el sabor que nos une

El reviro, ese plato humilde pero lleno de historia, será el protagonista indiscutido de la noche. Preparado por docentes y alumnos de la escuela, se ofrecerá en diversas versiones: con huevo frito, azúcar o acompañado de mate cocido. Se estima que se utilizarán cerca de 30 kilos de harina para elaborar esta delicia que representa el esfuerzo colectivo y el orgullo de nuestra tierra.

Tradición y cultura en cada rincón

La jornada comenzará con la presentación de la Escuela de Danzas de Adultos N° 16, seguida de la elección de la Reina Provincial del Reviro, un certamen que destaca la identidad cultural por encima de la ostentación. Las candidatas desfilarán con atuendos sencillos, como jeans y remera, y en una segunda pasada, con trajes de paisana, reflejando nuestra esencia.

La noche continuará con la actuación de Eze Vera y su grupo, la presentación de la Escuela de Danzas Folclóricas Martín Miguel de Güemes y un conjunto folclórico local, cerrando con una fiesta popular que promete ser inolvidable.

Entrada libre y solidaria

La entrada es libre y gratuita, pero se invita a los asistentes a colaborar con un elemento de limpieza para la escuela, fortaleciendo el sentido comunitario que caracteriza a este evento.

Una fiesta con historia

Desde hace 36 ediciones, la Fiesta Provincial del Reviro y la Cultura Popular ha sido un emblema de Montecarlo. Aunque originalmente organizada por la Escuela Normal N°2, en los últimos años ha adquirido carácter provincial, gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad y el apoyo del municipio.