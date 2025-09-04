El Senado de la Nación aprobó por amplia mayoría la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, confirmando la decisión de la Cámara de Diputados y revirtiendo el veto presidencial de Javier Milei. Entre los 63 votos a favor se encuentran los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Es la primera vez en más de 20 años que el Congreso anula un veto presidencial.



Durante el debate, ningún legislador de La Libertad Avanza defendió la decisión del presidente. Entre los senadores que acompañaron el veto se encontraban Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Ivanna Arrascaeta, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto. En cambio, Vilma Bedia estuvo ausente.

Además de la ley de emergencia en discapacidad, los bloques opositores al gobierno de Milei buscan avanzar con un proyecto que limita las facultades presidenciales en relación con los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Este proyecto se encuentra en proceso de discusión y podría ser girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

La sesión del Senado también estuvo marcada por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a Karina Milei, hermana del presidente, en una denuncia por cobro de coimas. Este hecho ha generado un clima de tensión política en el gobierno de Javier Milei.

Este acontecimiento representa un hito en la historia legislativa reciente, evidenciando un fortalecimiento del poder legislativo frente al ejecutivo y un claro respaldo a los derechos de las personas con discapacidad en Argentina.