El presidente del Concejo Deliberante, Jair Dib, mantuvo una reunión con representantes de los gremios UPCN y SOEMP, en la que reafirmó su compromiso con la estabilidad laboral del personal de la institución. Durante el encuentro, transmitió tranquilidad a los trabajadores y destacó que la principal prioridad es preservar las fuentes de trabajo.

Dib explicó que, junto al Ejecutivo Municipal, se encuentran evaluando medidas para optimizar los recursos y reducir gastos, pero sin que eso implique recortes en el personal. “Es fundamental sostener el empleo, mantener al trabajador dentro de la institución, y al mismo tiempo dar una señal clara de austeridad en un contexto difícil para todos”, señaló.

En esa línea, remarcó que los aumentos salariales recientes fueron destinados prioritariamente a los agentes que cumplen funciones dentro del HCD. Asimismo, recordó que el impacto de dichos incrementos no se trasladó en su totalidad a los sueldos de concejales, secretarios y prosecretarios, como parte de una política de responsabilidad institucional.

Durante la reunión, los delegados gremiales también plantearon inquietudes relacionadas con el personal adscripto y la necesidad de fortalecer la estabilidad laboral de quienes hoy se desempeñan en distintas áreas del Concejo.

Se acordó dar continuidad a este espacio de diálogo para avanzar en soluciones concretas que beneficien a los trabajadores y garanticen el funcionamiento del Concejo.

Desde el HCD se reconoce y valora profundamente el compromiso diario de todos los trabajadores y trabajadoras, que con esfuerzo y dedicación sostienen el funcionamiento de esta institución, trabajando por una mejor representación para los vecinos de Posadas.