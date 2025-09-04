El Honorable Concejo Deliberante puso en marcha una reestructuración interna que implica la reducción de cargos directivos y la unificación de distintas áreas de trabajo. El objetivo central de la medida es optimizar el uso de los recursos, modernizar la gestión legislativa y dar respuestas más rápidas y eficaces a los vecinos, sin incrementar el gasto público.

Esta decisión política se suma a la ya adoptada por los ediles meses atrás, cuando renunciaron al aumento paritario en sus salarios, en sintonía con el contexto económico y con la necesidad de acompañar a la comunidad en un proceso de mayor austeridad y responsabilidad institucional.

Desde el HCD explicaron que la reforma busca “evitar la superposición de funciones, agilizar los procesos administrativos y consolidar un Concejo más dinámico, transparente y comprometido con las demandas ciudadanas”. Además, remarcaron que la unificación de áreas permitirá mejorar la coordinación interna y optimizar los tiempos de gestión.

La medida se enmarca en una línea de trabajo que también impulsa el Departamento Ejecutivo Municipal, orientada a lograr un Estado más eficiente, cercano y moderno. “La reducción de cargos no significa pérdida de capacidad operativa, sino todo lo contrario: es una oportunidad para fortalecer equipos, aprovechar mejor los recursos y responder con mayor rapidez a las necesidades de los vecinos”, destacaron desde la presidencia del cuerpo.

Con este ajuste estructural, el Concejo Deliberante reafirma su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la construcción de un Estado presente, que prioriza el servicio a la ciudadanía por sobre los intereses políticos o burocráticos