El Ministerio de Salud reportó este domingo 7 muertes por coronavirus y 27.119 contagios en la última semana en la Argentina, lo que representa un 115% más de casos que el domingo pasado (12.609).

De acuerdo a los datos difundidos, la cantidad de muertes significa una baja del 22% en relación a la semana pasada cuando se habían informado 9 fallecimientos.

De esta manera, suman 130.041 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.766.975 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria indicó que son 248 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 41.3% en el país.

Durante la última semana murieron 4 personas en la provincia de Buenos Aires, 2 en la ciudad de Buenos Aires, y 1 en Neuquén.

Según Salud, «más del 85% de los casos se notificaron en la región del AMBA, sin embargo, en las últimas semanas, se registra un aumento de casos en todas las jurisdicciones del país».

No obstante, «gracias a las altas coberturas de vacunación, este aumento de casos aún no se traduce en una tensión del sistema de salud, con un 41,3% de ocupación de camas de terapia intensiva», informó un comunicado de la cartera sanitaria.

«Es muy importante mantener la protección por vacunas, en especial en mayores de 50 años y personas con alguna condición de riesgo. Si pasaron más de cuatro meses desde la última dosis, corresponde aplicarse un refuerzo», agregó.

Las variantes circulantes en Argentina «son sublinajes de Ómicron, que son altamente transmisibles, se replican en el tracto respiratorio superior y tienen mutaciones que los hacen escapar a la respuesta inmune», abundó.

«Si bien la efectividad de las vacunas para prevenir infección disminuye rápidamente para estas variantes, se mantiene alta para prevenir enfermedad grave y mortalidad», precisó el comunicado.

Según el Monitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a 111.049.904, de los cuales 41.058.992 recibieron una dosis, 37.913.371 las dos, 3.159.588 una adicional, 21.891.617 el primer refuerzo, 6.528.768 el segundo, y 495.252 el tercer, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 118.430.742 y las donadas a 5.083.000.

Salud añade que «se triplicó el número de personas que recibieron la dosis de refuerzo. Es muy importante que se sigan aplicando los refuerzos en todas las personas de 18 años o más, priorizando las personas de 50 años o más y quienes tienen condiciones de riesgo».

A su vez, la cartera que encabeza la ministra Carla Vizzotti recordó las recomendaciones a seguir ante el aumento de los casos de Covid, entre las cuales:

– Uso adecuado de barbijo en espacios cerrados, especialmente en momentos de alta circulación de virus respiratorios.

– Asegurar adecuada ventilación de ambientes.

– Lavado de manos frecuente.

– No acudir a actividades laborales, educativas, sociales o lugares públicos ante la presencia de síntomas.

Respecto del transporte público, el Ministerio recomendó «usar barbijo cubriendo nariz, boca y mentón durante todo el viaje y mantener ventanillas abiertas en caso de ser posible».

Respecto a los establecimientos de Salud, la cartera nacional recomendó:

– Verificar estado de vacunación de todos los y las trabajadoras.

– Establecer estrategias de triage, estableciendo flujos bien diferenciados entre pacientes con síntomas respiratorios y el resto de los que acuden a sectores de emergencia o de demanda espontánea.

– Mantener precauciones estándar para prevención de infecciones respiratorias agudas

– Uso de barbijo: se recomienda que todas aquellas personas que asistan a un establecimiento de salud utilicen barbijo, tanto pacientes como acompañantes, para reducir la exposición a virus respiratorios. Lo mismo aplica para todo personal de salud en contacto directo con pacientes

En el caso de las personas asintomáticas, Salud reiteró que los mayores de 50 años, que tienen condiciones de riesgo o son personal que trabaja con personas vulnerables, tienen prioridad para hacerse una prueba diagnóstica ante la aparición de síntomas.

A su vez, si la persona no pertenece a estos grupos y tiene síntomas leves, lo mejor es tomar precauciones para no transmitir a los demás. No hace falta testearse, ya que las precauciones son las mismas para todas las respiratorias.

Agrega que no se debe acudir a actividades laborales, educativas o lugares públicos mientras se tenga síntomas, se debe usar marbijo durante 10 días desde el comienzo de síntomas en lugares cerrados, lavarse las manos, ventilar los ambientes y evitar el contacto con personas vulnerables.

Finalmente, ante un diagnóstico confirmado o síntomas compatibles con Covid, el Ministerio de Salud recomienda:

– Si se es mayor de 50 años o se tienen condiciones de riesgo y dio positivo el test, hay que hacer lo recomendado renglones arriba, pero, además, un control clínico estricto y seguir las recomendaciones que se indiquen.

– Si se trabaja con poblaciones vulnerables (personal de salud, carcelario, personas que prestan cuidado a personas vulnerables.) y el test dio positivo: no se debe acudir a actividades laborales, durante 5 días al menos, o hasta 24 horas después de que desaparezcan síntomas.

– Asimismo, extremar cuidados durante 10 días (uso adecuado y permanente de barbijo, ventilación adecuada de ambientes, lavado de manos e higiene respiratoria).

– Si se es contacto estrecho, no hay que aislarse ni testearse. Sí estar atento a la aparición de síntomas; si aparecen, seguir las indicaciones de arriba, según se sea grupo priorizado para testeo o no.

Fuente: Télam