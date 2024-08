El diputado provincial de Misiones Germán Kiczka renunció en las últimas horas a su banca luego de que se viera involucrado en una causa penal por presunta posesión y distribución de pornografía infantil. El legislador, ex Juntos por el Cambio y con vínculos libertarios, le comunicó la noticia a la Legislatura.

La Justicia Penal ha revelado que Kiczka está siendo investigado por su presunta implicación en la posesión de pruebas de abuso sexual infantil y otros crímenes atroces contra la infancia, desatando una ola de repudio y sentimientos de profunda indignación en toda la sociedad provincial y nacional.

El bloque del Frente Renovador de la Concordia no tardó en reaccionar, emitiendo un comunicado que no deja lugar a dudas sobre su postura. Con palabras contundentes, expresaron su «vehemente repudio» ante los abominables hechos y subrayaron la necesidad de que la Justicia actúe con el mayor rigor posible. «Este abominable accionar hiere de gravedad el tejido social de la provincia y representa un abyecto antecedente que no encuentra registro en nuestra historia, ni en el país», declararon los integrantes del bloque.

El comunicado, que resuena como un grito de indignación, deja en claro que este tipo de conductas no serán toleradas bajo ninguna circunstancia por el partido de gobierno. «En salvaguarda de principios elementales de ética y moral, y respondiendo a la voluntad ciudadana que depositó en este Cuerpo el más elevado carácter de representarla, no podemos permitir que comportamientos execrables como este tengan cabida en nuestra comunidad», afirmaron, exigiendo que el caso se trate con la severidad que merece.

La reacción del Frente Renovador fue más allá del simple repudio, ya que el bloque ha anunciado que impulsará el desafuero inmediato de Germán Kiczka. Esta medida busca remover cualquier obstáculo que impida a la Justicia actuar de manera implacable contra el legislador puertista, permitiendo que enfrente las consecuencias de sus supuestos crímenes sin ningún tipo de protección.

El escándalo ha sumido a la Cámara de Representantes en un estado de conmoción, donde las miradas están puestas en las próximas acciones que tomará el cuerpo legislativo.