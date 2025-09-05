Después de meses de cuidados, paciencia y mucho amor, tres pecaríes labiados y una lechuza emprendieron nuevamente el vuelo hacia la libertad en los bosques de Misiones. Su historia comenzó en momentos de vulnerabilidad: rescatados siendo muy pequeños, atravesaron un largo proceso de recuperación en el Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna Silvestre Güirá Oga, gestionado por la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

El acto de liberación contó con la presencia del Ministro de Ecología, Arq. Martín Recamán, y el intendente de Garuhapé, Gerardo Schmied, quienes celebraron la colaboración entre instituciones, municipios y organizaciones para proteger a la fauna local.

Dante Di Nucci, veterinario de Güirá Oga y responsable de la recuperación de estos animales, expresó: “Devolverlos a su hábitat natural es vital. Son parte de un ecosistema que necesitan para sobrevivir, y además, se trata de especies en peligro de extinción en nuestro país”.

Los pecaríes, dos machos y una hembra, pasaron más de dos años y un año, respectivamente, preparándose para esta liberación. Durante ese tiempo, recibieron cuidados en su alimentación, adaptación al entorno y desarrollo de comportamientos naturales, fundamentales para asegurar que puedan vivir libres y seguros en su bosque. La liberación grupal fue clave, ya que los pecaríes son animales sociales que forman manadas, y su bienestar depende de esta interacción.

Estos animales, que pueden medir entre 90 centímetros y 1,30 metros y pesar de 20 a 45 kilos, se reconocen por su pelaje oscuro con una banda blanca en la mandíbula y pelos blancos dentro de las orejas. Los jóvenes, de color marrón rojizo, cambian a su color adulto al cumplir dos años.

Con esta acción, el Ministerio de Ecología y Güirá Oga refuerzan su compromiso con la conservación de la fauna silvestre de Misiones, asegurando que estos seres vuelvan a su hogar natural, donde pueden cumplir su rol dentro del ecosistema y vivir en libertad. Cada liberación es un recordatorio de que la naturaleza puede sanar cuando recibe cuidados y respeto.