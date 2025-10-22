El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el próximo paquete de reformas tributarias —que se presentará tras las elecciones legislativas— “va a favorecer a todos” y entre los cambios contempla una reducción del impuesto a las Ganancias para las personas físicas.



El esquema incluye además la eliminación y simplificación de ciertos impuestos, tanto a nivel nacional como provincial.

Caputo sostuvo que se retomará el sistema del Mínimo No Imponible (MNI) y deducciones para empleados en relación de dependencia y jubilados, luego de haber revertido el régimen cedular vigente.



Según el artículo, tras el último ajuste de julio, los empleados solteros empezaron a pagar Ganancias con un sueldo bruto de $ 2.624.280, y los casados con dos hijos a partir de $ 3.453.000.



La reforma tributaria también apunta a modificar impuestos provinciales considerados gravosos, como el Ingresos Brutos, que según la Unión Industrial Argentina (UIA) tiene alícuotas efectivas de cerca de 4% cuando “debería ser de un máximo de 1,5%”.

Caputo hizo las declaraciones durante un evento del Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba, luego de las elecciones legislativas.

El proyecto de reforma tributaria estructural fue anunciado originalmente por el presidente Javier Milei en diciembre de 2024 y está siendo redactado por equipos técnicos del Ministerio de Economía.