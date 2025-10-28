El Gobierno del Javier Milei impulsa una transformación de fondo del mercado laboral que pone en el centro tres ejes espinosos: extender la jornada de trabajo hasta 12 horas, permitir que las indemnizaciones por despido se abonen en hasta 12 cuotas y autorizar partes del salario mediante «ticket canasta o restaurante».

La iniciativa, incluida en el proyecto de ley titulado «Ley de Promoción de Inversiones y Empleo», presentada por la diputada Romina Diez (bloque libertario), busca «modernizar» los convenios colectivos, fragmentar vacaciones y habilitar sistemas de banco de horas.

Milei asegura que la reforma no implicará una «pérdida de derechos», sino una «modernización laboral» para incentivar la formalización de cerca de 8 millones de trabajadores informales.

Extensión de la jornada

Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de ampliar la jornada laboral de las tradicionales 8 horas a hasta 12 horas, según lo que indica el proyecto de reforma.

Indemnización en cuotas

En un giro inédito para la legislación argentina, la reforma prevé que las indemnizaciones por despido o las multas que surjan de litigios laborales puedan pagarse en hasta 12 cuotas, en lugar de un pago único.

Pago mixto con bienes o títulos

El plan contempla que parte del salario pueda abonarse con “ticket canasta o restaurant”, una modalidad ya cuestionada por la Justicia laboral en fallos anteriores.

Flexibilidad de convenios y paritarias por productividad

La iniciativa habilita la fragmentación de vacaciones, la implementación de banco de horas y la renegociación de cláusulas como la ultraactividad de los convenios colectivos —esto es, que sigan vigentes mientras no se firmen nuevos—. Además, pretende instaurar paritarias por productividad y por empresa, emulando fórmulas aplicadas en los años ’90.

Reacción gremial y empresarial

La CGT rechazó de plano el proyecto, señalándolo como una “ratificación del decreto 70/23” y una iniciativa “inconsulta”. Mientras tanto, desde el sector empresarial se ve como un estímulo para formalizar empleo y bajar los costos laborales.

Próximos pasos

El Ejecutivo espera que el proyecto sea debatido en el Congreso tras participar del “Consejo de Mayo”, donde estarán presentes representantes del Gobierno, sindicatos y empresarios. El texto base apunta a ser el de la diputada Diez, al que se añadirán modificaciones desde ese espacio.

