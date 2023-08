¿Estrategia o acuerdo? Sin precisar cuál, Javier Milei prometió que le ofrecería un rol de gobierno a Mauricio Macri en caso de asumir la presidencia. La reacción de dirigentes de Juntos por el Cambio fue instantánea, incluso provocando que Elisa Carrió baje su candidatura como legisladora del Parlasur.

«Si soy presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina. Sería una figura por encima de Cancillería y demás… un representante del país, no sé cómo se define, habría que crear la figura, pero creo que es alguien que puede abrir mercados», sostuvo el referente de La Libertad Avanza, en una entrevista radial.

Posteriormente Fernando de Andreis, uno de los primeros dirigentes en formar parte del PRO y ex secretario general de la Presidencia, ofreció una respuesta. «No hay ninguna posibilidad de que Mauricio acepte esa propuesta ni de que lo apoye a Milei. No cabe duda sobre que Mauricio apoya a Patricia Bullrich y los candidatos de Juntos por el Cambio», dijo en Infobae.

El senador nacional Julio Cobos también se refirió al hecho, aunque desde otra perspectiva: «El coqueteo de Macri y Milei en esta etapa ya no ayuda». Estuvo bien en salir a respaldar a Patricia Bullrich, pero sigue elogiando a Milei y en este momento se debe ser bien claro. Lo que dijo Milei que podría sumar a Macri a su gobierno desconcierta a propios y extraños”, reconoció el ex vicepresidente en radio Mitre.

Por su parte, Laura Alonso -ex titular de la Oficina Anticorrupción- lo desmintió sin rodeos: «El presidente Macri es del PRO y miembro de Juntos por el Cambio. Tratar de explotar su figura políticamente por parte de terceros no es correcto».

En ese mismo sentido, el ex ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, analizó en CNN Radio que «elogiar a Macri es una estrategia de Milei para meter una cuña en Juntos por el Cambio». «El tema es que Patricia refuerce una identidad propia. Macri no es tonto, no se deja utilizar políticamente y apoya claramente a Patricia. Y más ahora que es candidata oficial», añadió.

Finalmente, Federico Pinedo, ex senador nacional, coincidió al declarar en Radio Con Vos que «el acercamiento de Milei a Macri es una chicana. Macri hizo un análisis de la Argentina y reconoció el aporte de Milei a la discusión política, pero dijo que apoya a Patricia Bullrich. El Macri auténtico nos apoya con toda su convicción».

