El intendente de Campo Viera, Germán Burger, expresó que «por tercer año consecutivo desde el Gobierno Municipal venimos realizando esta entrega de medallas y certificados al mérito a los abanderados de las instituciones educativas. Es un pequeño reconocimiento al esfuerzo del alumno, pero también de la institución, los docentes y especialmente de la familia».
En las Instalaciones de la Casa del Bicentenario se realizó la entrega de certificados y medallas a alumnos de instituciones educativas viereñas.
La jornada fue presidida por el intendente Burger, acompañado del presidente del Concejo Deliberante, concejales y directivos docentes.
Con presencia de banderas de ceremonias, alumnos, familiares, docentes y comunidad se realizó el acto de entrega de certificados y medallas.
Alumnos que han recibido «Medalla al Mérito» instituido por la Municipalidad y el Concejo Deliberante.
- ESCUELA N° 630: CAMILA DAHIANA DYRDOWSKI
- ESCUELA N° 500: NICOL AHILEN RAMOS
- ESCUELA N° 403: ATALIA BELEN CHAVEZ
- EPET N° 32: FLORENCIA BENITEZ
- ESCUELA ESPECIAL «RAYITO DE SOL»: GABRIEL DALESANDRO MUÑOZ
- ESCUELA N° 895: AGUSTINA LUCIANA MACHADO
- EFA PADRE JOSE MARX: ALEJANDRA LEONELA KWASZKO
- ESCUELA N° 36: LORENZO YAHIR PEREIRA Y JOAQUIN VICTOR GONZALEZ
- ESCUELA N° 687: NAIRA NATASHA SOMIRA DA ROSA
- ESCUELA N° 244: MILENA HELIANARA RIVERO
- CEP N° 41 EZEQUIEL LEANDRO SCHUSTER
- ESCUELA N° 105: MARQUINA SAFANIUK VANINA AYELEN
- ESCUELA N° 290: GABRIELA MARILIN LOMAN
- BOP N°3: NICOLAS EZEQUIEL PEDROZO
- ESCUELA N° 29: MELODY NICOLL DEINES
- ESCUELA N° 332: MARIANA ARACELI RUJOSDZKI
- AULA SATÉLITE ESCUELA N° 509: CARINA SOLEDAD BAYER CUADRA
- ESCUELA N° 509: ORLANDO RICHART
- ESCUELA N° 489: MIA ANAH BORGOGNO BENITEZ
- ЕРJАI N° 9043: IRMA ESTER VERMER
Deja una respuesta