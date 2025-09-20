El intendente de Campo Viera, Germán Burger, expresó que «por tercer año consecutivo desde el Gobierno Municipal venimos realizando esta entrega de medallas y certificados al mérito a los abanderados de las instituciones educativas. Es un pequeño reconocimiento al esfuerzo del alumno, pero también de la institución, los docentes y especialmente de la familia».

En las Instalaciones de la Casa del Bicentenario se realizó la entrega de certificados y medallas a alumnos de instituciones educativas viereñas.

La jornada fue presidida por el intendente Burger, acompañado del presidente del Concejo Deliberante, concejales y directivos docentes.

Con presencia de banderas de ceremonias, alumnos, familiares, docentes y comunidad se realizó el acto de entrega de certificados y medallas.

Alumnos que han recibido «Medalla al Mérito» instituido por la Municipalidad y el Concejo Deliberante.

ESCUELA N° 630: CAMILA DAHIANA DYRDOWSKI

ESCUELA N° 500: NICOL AHILEN RAMOS

ESCUELA N° 403: ATALIA BELEN CHAVEZ

EPET N° 32: FLORENCIA BENITEZ

ESCUELA ESPECIAL «RAYITO DE SOL»: GABRIEL DALESANDRO MUÑOZ

ESCUELA N° 895: AGUSTINA LUCIANA MACHADO

EFA PADRE JOSE MARX: ALEJANDRA LEONELA KWASZKO

ESCUELA N° 36: LORENZO YAHIR PEREIRA Y JOAQUIN VICTOR GONZALEZ

ESCUELA N° 687: NAIRA NATASHA SOMIRA DA ROSA

ESCUELA N° 244: MILENA HELIANARA RIVERO

CEP N° 41 EZEQUIEL LEANDRO SCHUSTER

ESCUELA N° 105: MARQUINA SAFANIUK VANINA AYELEN

ESCUELA N° 290: GABRIELA MARILIN LOMAN

BOP N°3: NICOLAS EZEQUIEL PEDROZO

ESCUELA N° 29: MELODY NICOLL DEINES

ESCUELA N° 332: MARIANA ARACELI RUJOSDZKI

AULA SATÉLITE ESCUELA N° 509: CARINA SOLEDAD BAYER CUADRA

ESCUELA N° 509: ORLANDO RICHART

ESCUELA N° 489: MIA ANAH BORGOGNO BENITEZ

ЕРJАI N° 9043: IRMA ESTER VERMER