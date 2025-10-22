La leyenda brasileña Raça Negra se prepara para reencontrarse con su público tras 18 años de espera, en un concierto histórico el próximo viernes 7 de noviembre en La Soñada.

El grupo brasileño Raça Negra, ícono del pagode y el samba, se presentará en Posadas el próximo jueves 7 de noviembre, ofreciendo un espectáculo de magnitud internacional que promete ser histórico y convocar a unas 15.000 personas de toda la región. El recital, que celebra las cuatro décadas de trayectoria de la banda liderada por Luiz Carlos, se llevará a cabo en el predio de eventos Estancia La Soñada. Las puertas del predio se abrirán a las 18:00 horas; con la apertura musical de Bacana y Djs que prometen alegrar previa y después continuar con la fiesta.

Las entradas se diferencian por sectores: General ($35.000), Campo ($55.000) y VIP ($77.000), los Palcos ya se encuentran agotados. Los ingresos están disponibles online en Ticketmisiones.com, y en los puntos de venta físicos de Open 18 (Buenos Aires esquina Belgrano) y Deluciano (Francisco de Haro y San Juan).

La alta expectativa por la banda ha trascendido las fronteras de la provincia, con público comprando entradas desde Buenos Aires, Rosario, Córdoba, además de Brasil y Paraguay. El show principal de Raça Negra, de más de dos horas de duración, será la atracción central de una jornada pensada para el disfrute completo. Como adelanto de lo que se viene, el productor Derek Miller comentó: “La idea es que la gente esté bien cuidada, bien atendida, y después del concierto, el público se sienta cómodo y pueda continuar disfrutando de esta experiencia.”

Trayectoria y legado

Liderada por el carismático Luiz Carlos, Raça Negra es una de las agrupaciones más influyentes de Brasil, pionera del género pagode romántico y samba. La banda celebra 40 años con la música, respaldada por más de 16 millones de discos vendidos y un repertorio inagotable de clásicos como “Sozinho”, “Volta”, “É tarde demais”, “Cheia de manias” y “Maravilha”. En 2007, fueron protagonistas del concierto más multitudinario de Posadas, actuando ante 50 mil personas en la costanera, lo que reafirma el profundo vínculo que tienen con el público de la región. Su regreso es un homenaje a esa historia y al fiel público que los espera.