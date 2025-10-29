El presidente Javier Milei convocó una mesa federal con gobernadores “dialoguistas”, tras el resultado de las elecciones 2025, que posicionó a La Libertad Avanza como la fuerza política más votada, con el 40% de los votos. Desde Casa Rosada estiman que son entre 15 y 17 mandatarios provinciales los que podrían asistir al encuentro previsto para este jueves en la sede de Gobierno. La convocatoria presidencial está dirigida a los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo en julio del año pasado en Tucumán.

Se descarta la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el de Formosa, Gildo Insfrán; el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; el de La Rioja, Ricardo Quintela; y el de La Pampa, Sergio Ziliotto. “Lo que se va a plantear a los gobernadores es lo que dijo el domingo Milei en su discurso”, señalaron fuentes oficiales.

El Gobierno busca apoyo para avanzar con las reformas estructurales en el Congreso, que incluye el llamado a sesiones extraordinarias para debatir del Presupuesto 2026 y los proyectos de reforma laboral y tributaria. Pese al aumento de bancas a partir del 10 de diciembre, el oficialismo necesita construir consensos con bloques aliados y con los gobernadores para obtener la sanción de esas leyes.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y ministro del Interior, Lisandro Catalán, son los funcionarios designados por Milei para oficiar de interlocutores con las provincias. La apertura del diálogo con los mandatarios provinciales muestra otra actitud adoptada por el Presidente tras el triunfo electoral en las legislativas.

Los primeros en recibir la comunicación fueron los aliados de la Casa Rosada: el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el de Mendoza, Alfredo Cornejo; el de Chaco, Leandro Zdero, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. También fueron convocados los mandatarios que integran Provincias Unidas y que lograron sumar algunas bancas en el Congreso, pese al bajo resultado electoral. Ese es el caso del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el de Córdoba, Martín Llaryora; el de Corrientes, Gustavo Valdés; el de Jujuy, Carlos Sadir, y el de Chubut, Ignacio Torres.

La invitación también fue recibida por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; el de Río Negro, Alberto Weretilneck; el de San Luis, Claudio Poggi; el de Misiones, Hugo Passalacqua, y el de Salta, Gustavo Sáenz. Entre los peronistas que fueron convocados, se encuentra el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el de Catamarca, Raúl Jalil, ambos ganadores en sus distritos este domingo, al igual que el líder del Frente Cívico de Santiago, Gerardo Zamora de Santiago del Estero.

