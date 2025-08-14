El Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Dr. Mario Osvaldo Boldú, encabezó el acto inaugural del Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, creado por la Ley 26.711 y habilitado mediante Acordada 19/2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Calificó la inauguración como «un día histórico» para la justicia de la zona.

Juez Marcelo Cardozo

«Para mí, esta inauguración es mucho más que un acto institucional. Es un compromiso cumplido con Puerto Iguazú y la Triple Frontera. Hoy la Justicia está más cerca de la gente, con mayor capacidad para dar respuestas rápidas y efectivas”, expresó Boldú en diálogo con ENFOQUE Misiones. Agregó que “este Juzgado representa presencia del Estado, protección de derechos y un paso firme hacia un servicio judicial más accesible y eficiente.»

En el mismo sentido se pronunció Luciana Lascano González, Prosecretaria de Cámara: «Vivir este momento desde adentro es un orgullo enorme. Ser parte de la apertura de un Juzgado que la ciudad esperaba desde hace tanto me llena de satisfacción y responsabilidad”, dijo.

Consideró asimismo que “aquí no solo se abre un edificio, se abre una nueva etapa para garantizar que la Justicia llegue con más fuerza y cercanía a cada ciudadano”.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, jueces del Poder Judicial de la Nación, miembros del Consejo de la Magistratura, autoridades del Ministerio Público Fiscal, integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, representantes del Colegio de Abogados, autoridades eclesiásticas, gremiales, civiles, judiciales, militares y de seguridad, tanto nacionales como internacionales.

Las autoridades firmaron el acta fundacional y recorrieron las modernas instalaciones, que permitirán una mejor atención de las causas y un fortalecimiento del servicio de justicia en la región.

(Por Miryam Martínez para enfoquemisiones.com)