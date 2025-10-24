Este domingo 26 de octubre, Argentina implementará por primera vez en elecciones nacionales el sistema de Boleta Única de Papel (BUP). El cambio busca simplificar el proceso y garantizar mayor transparencia, pero también genera dudas sobre cómo marcar la boleta correctamente y qué llevar al momento de asistir a la mesa.

Llevar o no la propia birome

No es obligatorio llevar tu propio bolígrafo. Cada mesa contará con lapiceras indelebles para completar la boleta. Quienes prefieran usar la suya pueden hacerlo, siempre que sea de tinta permanente y no se pueda borrar. Se recomienda evitar lápices o bolígrafos con tinta borrable, que podrían invalidar la marca.

Cómo marcar correctamente la boleta

La Boleta Única agrupa a todos los candidatos en una misma hoja, ordenados en columnas por partido y filas por cargo, como diputados y senadores. Se debe marcar claramente la opción elegida con una cruz, tilde, círculo o punto. La clave es que la marca sea visible y dentro del casillero correspondiente, evitando tachaduras o símbolos ambiguos.

Qué hacer si cometés un error

En caso de equivocación, doblá la boleta y notificá al presidente de mesa. Te entregarán un reemplazo y se registrará la incidencia en un acta especial que acompañará la documentación al cierre de los comicios. Este procedimiento asegura que tu elección sea válida y que no queden dudas sobre la corrección.

Recomendaciones finales

Llevar DNI actualizado.

Verificar que la boleta tenga la firma del presidente de mesa antes de marcarla.

Mantener marcas claras y simples para que la boleta sea correctamente computada.

Este nuevo sistema busca que el proceso electoral sea más ágil, transparente y seguro para todos los ciudadanos. Informarse con anticipación sobre cómo usar la Boleta Única permite concurrir a las urnas con confianza y tranquilidad.