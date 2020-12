Escribe Lic. Grisel Dina Impini, Cofundadora de Me Fitocosmética Natural

Hace 6 años que vivo en Misiones, estudié en Entre Ríos y Buenos Aires, desde que empecé a formarme como Kinesióloga fui dándome cuenta de que para poder “ver” con claridad lo que le sucede a un ser humano hay que observar todos los aspectos, su estado físico (biología), mental y espiritual.

Por eso me formé luego en Acupuntura, desde la acupuntura, desde la cosmovisión que tiene la Medicina China, comencé a encontrar esas conexiones entre lo que es la emoción, la materia y el espíritu. Luego me formé en Medicina Aborigen; declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, donde aprendí sobre depurar el organismo y actualmente estudio bioneuroemoción y las 5 leyes de Hamer; donde aprendo que el estado emocional está íntimamente relacionado en psique, cerebro y órgano.

En todas estas formaciones, el hilo común es que el ser humano es un ser integrado, no podemos separar lo que pasa en la materia de lo que pasa en la psique.

Cuando digo “nuestra salud” me refiero a “eso” que está en nuestras manos y no en las de otra persona como puede ser el médico o un terapeuta. Con esto no quiero decir que no hay que hacerse estudios ni mucho menos, de lo que voy a hablar hoy es de eso que si podemos hacernos cargo, de la parte que nos compete.

Muchas y por no decir todas las veces se escucha, diagnóstico a tiempo y casi nunca o nunca uno escucha hablar de que podemos hacer para prevenir o de que podemos hacer para estar sanos porque a alguien parece que se le olvidó esa asignatura. Es la asignatura pendiente…

La Mayoría de las veces, los seres humanos tenemos la tendencia a depositar afuera lo que deberíamos asumir y de lo que deberíamos hacernos cargo. Tenemos creencias sobre las cosas que muchas veces vienen de nuestra crianza; de nuestra cultura y de la memoria colectiva; de nuestro ADN o de nuestros ancestros. Los medios de comunicación nos bombardean no solo con noticias sino también con publicidades que la mayoría de las veces nos convencen que el problema es tan enorme que no hay solución.

Nos hemos convencido en mirar el problema, pero no la solución. Creo que en varios niveles de nuestra vida, nos damos cuenta que tenemos que resolver nuestros conflictos emocionales pero nos cuesta enfrentarnos quizá con ese camino de sanación que no siempre es un camino de rosas, sino mas bien de espinas. Sabemos que hay cosas que son nutritivas y saludables ; por ejemplo, pero optamos por las otras, porque es como si, una fuerza nos llevara para ese camino. Sin embargo, hay muchísimas personas que con posibilidades iguales, habiendo vivido en ambientes muy tóxicos o en contextos muy tremendos logran, sacar de si lo mejor y se convierten en maestros de su propia vida y en maestros y ejemplos para otros.

Los seres humanos creemos que somos solo materia; pero somos energía y fuerza divina, en nuestro interior esta toda la fuerza, que podemos llamar de mil maneras, nuestro verdadero Ser, el que muchas veces nos susurra al oído cual es el camino, y creo que está bueno escucharlo.

Animarse a hacer las cosas de otra manera, porque ya hemos visto que si las seguimos haciendo como las venimos haciendo estamos bien jodidos; porque nada cambiará por arte de magia. La fuerza divina, ese poder dentro nuestro, hay que sacarlo, plasmarlo, desde lo que se dice… el timón de nuestra barca, la lengua… desde ahí, dejar de quejarse tanto, agradecer más, hacer pequeñas acciones, como limpiar nuestro barrio, un arroyo, tender una mano, estar con nuestra familia, leerle un libro a un niño, juntar un papel del piso, llamar a esa persona que se alegrará, visitar un anciano, un niño, ser más empático, dejar de “ayudar” en casa y empezar a encargarse de las cosas de todos los días como tu propia habitación, sacar la basura, pensando más en lo que quiero lograr que en lo que no puedo y la lista es interminable.

Porque evidentemente sino empezamos por cambiar nosotros, no importa el de al lado, empezar a cambiar un pequeño hábito o comenzar a cambiar “eso” que venimos haciendo igual desde hace décadas y que siempre nos da ese resultado que no queremos.

Este artículo es un llamado al cambio, a ese pequeño cambio que esta latente que hace tiempo querés y estas dejando pasar, a empezar a ver esa parte que es la solución para poder quizá salir del problema. Muchas veces la vida, pone pruebas, para que nosotros aprendamos y cuando aprendemos ya no se presentan mas. Ya a principios del siglo XX la física cuántica, el principio de incertidumbre, demostraron que nosotros como observadores intervenimos en el mundo que observamos, aceptar esta visión implica un profundo cambio de nuestra percepción del mundo.

Porque evidentemente el cambio empieza por nosotros, nada va a cambiar afuera, porque ese afuera no existiría sin tu interpretación y tu mirada, y parece raro no? Estar hablando de salud, porque la salud para nosotros es eso… que pasa ahí en la clínica, en el hospital y no es eso…. La salud es todo, es como ves las cosas, es lo que pensás, lo que hablas bien o mal de otros, que en definitiva siempre es lo que hay en ti, porque nada podrás ver en otro que no este en ti, el otro es un reflejo tuyo.

Me refiero a esas pequeñas cosas que podemos hacer para contribuir a un mejor estado de salud.

Hipocrates nació 460 años antes de Cristo es el Padre de la Medicina, era un médico Griego él sostenía que el cuerpo debe ser tratado como un todo, reposo, dieta adecuada, aire fresco y limpieza corporal.

Su célebre frase “que el alimento sea tu medicina” sigue tan vigente hoy como en aquellos tiempos. Cuáles de éstas cosas hacemos nosotros puntualmente en la actualidad? Cuando hablamos de alimento, hablamos de lo que comemos y de lo que nos alimentamos emocional y espiritualmente. Si dejáramos de criticar a los demás, de emitir juicios sobre los otros, y empleáramos esos minutos en ver cómo podríamos encontrarle la solución a nuestros conflictos.

Cuando hablamos de reposo; ese tiempo que necesita el organismo para descansar, ese tiempo que no es sólo cuando dormimos sino el poder “darnos” ese tiempo para poder descansar el cuerpo y la mente; el famoso poder estar con uno mismo.

Si algo además de otras cosas nos trajo esta pandemia es tener ese tiempo para poder ver o mirar para adentro; aunque quizá en nuestro frenesí seguimos queriendo correr detrás de alguna que otra cosa.

Conectados con nuestro mundo interno sin intervención del exterior, para conocernos más y para poder desarrollar nuestros dones y metas. Y si resulta, que nos cuesta mucho parar, podemos hacer 3 minutos de respiraciones cortas sentados con la parte alta de nuestro tórax; solo 3 minutos y veras la diferencia. O porque no usar esos momentos que usábamos para hablar de otros, en conectar con nosotros. A veces hablan de conectar con eso que queríamos de niños y que con el tiempo se va desdibujando. Dejar de esperar afuera, para encontrarnos con eso que anhelamos y que muchas veces no nos dimos el permiso de desarrollar porque quizá tuvimos alguna creencia errónea de que era imposible. Es hora de despertar, de ver nuestras posibilidades y de dejar de esperar que el afuera tenga la responsabilidad de nuestra vida.

Me pasa muy a menudo que mis pacientes se sorprenden cuando les digo cosas así y a veces uno cree que todos ya lo saben; y esto no es así. Los pequeños cambios que hacemos en nuestra vida, repercuten en todo, nuestras células escuchan nuestros pensamientos esto lo dice Bruce LIpton un médico muy particular investigador de biología celular. Entonces nosotros podemos usar lo que pensamos a nuestro favor, claro está que esto se trabaja y se entrena.

Cuando Hipócrates habla de dieta adecuada, pienso hoy en día cual sería la dieta adecuada? La dieta adecuada es comer lo que da la tierra, de primera mano sin tanto químico sintético y volver a lo que hacían nuestras abuelas y lo que se hacía en la antigüedad que era cocinar. No consumir alimentos procesados y empaquetados; que tienen una lista larguísima de ingredientes que si les interesa se aprobó en el senado y está por tratarse en diputados la “ley de rotulado” de productos, donde puedas ver que grasas estas consumiendo, o la cantidad de azúcares y de que tipo, para mi no es todo pero es un paso al menos. De eso se trata de dar un pasito, de poder dar ese pasito que no damos porque nos parece que todo cambio está afuera.

Yo Hablo de; en vez de tomar un jugo comprado, embotellado, exprimir un limón una naranja, con ese simple acto estamos eliminando de nuestra dieta varios tóxicos y sobre todo, una alimentación vacía de nutriente, en vez de consumir pan que no nutre y solo lo comemos porque es rico, preparase unos huevos de campo, una palta, una mandioca tan abundante y beneficiosas por estas tierras coloradas.

Y cuando se habla de aire fresco, pienso que, el oxígeno tan abundante en misiones, gracias a la cantidad de arboles que aún hay y que tenemos que hacer todo lo posible porque los siga habiendo. Salir de nuestras casas, salir; al jardín o al parque mas cercano y respirar 20 minutos debajo de un árbol. Hay muchas investigaciones que afirman que las enfermedades no se desarrollan en cuerpos oxigenados. Por eso están tan de moda hoy día los jugos verdes; tan al alcance de la mano de todo misionero. Cocú, pitanga, menta…. Tantas hierbas que se pueden licuar y tomar y estas tomando medicina de primera mano, nutrientes y clorofila (oxigeno puro). Me asombró mucho al llegar a Misiones, la desconexión que hay con las culturas guaraníes, ellos tienen una sabiduría diferente, que nos cuesta entender realmente, pero que es facinante. Un profesor de medician aborigen nos decía, como no van a estar cansados en capital federal si no hay árboles. Parece que nosotros dejamos de entender que somos un todo que somos parte, que respiramos el oxigeno de las plantas y los árboles, porque es eso lo que respiramos. El oxigeno y el sol son fuente de vida, eso nos enseñaron en 1er grado, pero cuando lo aplicamos? Porque el sol, también es necesario, tomar 15 o 20 minutos de sol diario para poder absorber el calcio a través de la vitamina D. Estamos muy bombardeados con tantas cosas, que hasta el Sol es nuestro enemigo. Y la luz del sol es percibida por el ojo humano en solo 1 % de su espectro, y no solo es importante para la vitamina D. la luz tiene importancia en diferentes funciones del organismo humano, entre ellos la fertilidad, el humor, en países como Finlandia o Noruega que tienen largos meses sin luz, hay numerosos estudios y estadísticas que hablan de la alta irritabilidad, fatiga, depresión, insomnio y suicidio. A través de la luz solar la glandula pineal, localizada en el centro del cerebro segrega una hormona, melatonina, la cual se libera por la noche y esta relacionada con cientos de funciones del organismo.

La luz entra a los ojos no solo para estimular la visión, entra para estimular a nuestro reloj biológico el Hipotálamo. El hipotálamo controla nuestro sistema nervioso y nuestras hormonas, en sí controla la mayoría de nuestras funciones reguladoras del organismo. Todos conocemos los efectos beneficiosos de la luz, la medicina las usa, para tratar la ictericia de los recién nacidos. En varias escuelas por el mundo han colocado luces con el espectro de luz ultravioleta para estimular distintas disfunciones estudiadas. Todos sabemos que hay que utilizar las cosas con precaución de eso no hace falta que hable porque es, de lo que mas se habla. La luz es sana, y parte de nuestra salud.

Cuando hablamos de limpieza del cuerpo, así como nos bañamos y limpiamos nuestra casa, así también sería conveniente limpiar nuestras células, las plantas medicinales nos ayudan a sacar las toxinas al exterior. Se pueden realizar ciclos de depuración, anuales. Viendo en este sentido, a “ nuestra salud” como nuestra y a nosotros como parte participante en donde podemos accionar para prevenir. Y prevenir no es solo, ir a hacernos controles, es todo lo que venimos hablando. Y el otro concepto que valoro mucho es que, para que queremos estar “sanos” en esa idea de, no tener una enfermedad o de vivir muchos años, la idea es para mi, la calidad de vida, el como vivo, el poder desarrollar todo nuestro potencial y ser felices, ver ese otro lado de la moneda que quizá no nos han mostrado pero que está. Desarrollarnos en todo nuestro potencial biológico, emocional y espiritual. Y poder estar “sanos” física y emocionalmente para poder darles a nuestros hijos un mundo mejor.

Hay plantas que sus hojas son: amargas, picantes, dulces, acres y ácidas. Tanto la medicina aborigen de los comechingones de Cordóba que sabían muchísimo sobre salud y medicina como la medicina China son las dos medicinas que mas conozco y mas cercanas a mi, la medicina mbya sabe muchísimo al respecto; sostienen que los órganos se pueden limpiar, el hígado, los intestitnos, el aparato genitorurinario, la sangre. Las famosas purgas que hacían nuestros abuelos y que nuestros padres dejaron de hacer, para limpiar el intestino. Se sabe hoy día que el intestino es el segundo cerebro que contienen si esta funcionando bien, una cantidad abundante de serotonina, yo les hablo con conocimiento, cuando uno hace una purga se alivia la cabeza, cuando uno limpia la panza se piensa menos cosas sin sentido.

Mientras escribía esto pensaba en si vos que estas leyendo, vas a hacer algún cambio, aunque sea pequeño, te aseguro que impactará en un todo, si todos empezáramos a criticar menos y aplicar un poco más, calculo que el mundo sería diferente.

Y me voy con una frase.

“Se el cambio que quieres ver en el mundo”

¿Qué cambio te animás a hacer en tu vida? O preferís seguir en la misma de perder el tiempo con comentarios que mañana ya nadie leerá!!!

Te leo….