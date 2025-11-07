La tradicional «clase media» argentina —esa que alguna vez fue símbolo de movilidad, estabilidad y consumo— enfrenta hoy un escenario complejo que pone en cuestión su rol central en la economía y la sociedad. Según un nuevo informe del think-tank Fundación Pensar (ligado al espacio PRO), en colaboración con la consultora Casa Tres y datos del INDEC, apenas el 43 % de los hogares argentinos se encuentra en el rango de ingresos que define la clase media, mientras que el 52 % pertenece a la clase baja y sólo el 5 % conforma la clase alta.

Lo que dicen los números

Para ser considerado «clase media» en ese relevamiento, un hogar debía tener ingresos por entre ARS $2.000.000 y ARS $6.500.000 mensuales.

De los 29 millones de argentinos que se consideran de clase media, sólo unos 20 millones cumplen los criterios de ingresos.

El 54 % afirma que su capacidad de consumo es «mucho peor» que hace un año; el 55 % cree que la clase media se está achicando; 6 de cada 10 dicen que su trabajo les permite subsistir pero no crecer.

¿Por qué se está resquebrajando?

El informe de Fundación Pensar describe una «mutación estructural» de la clase media: ya no basta con tener empleo, sino que se requiere que ese empleo permita avanzar. Pero la realidad indica lo contrario: la movilidad social ascendente se resiente, la educación ya no garantiza tanto como antes, y el poder adquisitivo se erosiona.

El consumo —antes motor de integración social— aparece hoy como un factor de fragilidad: según el estudio, el 63 % de los argentinos debió resignar servicios o actividades habituales.

¿Y ahora qué?

En la «era Milei», donde se impulsa un modelo de liberalización económica, reducción del Estado y fuerte ajuste, la clase media se encuentra en una encrucijada. ¿Puede mantener su condición de sostén del sistema sin perder su musculatura financiera? La respuesta no es obvia.

Si la tendencia continúa, podrían darse tres escenarios:

Repunte: si empleo formal, salarios reales y consumo logran recuperarse, la clase media se estabiliza y retoma su rol. Estancamiento: la clase media sobrevive, pero sin crecimiento; se convierte en un segmento más grande pero más frágil. Contracción: la clase media se reduce y se polariza la estructura social: más pobres y unos pocos que consolidan ingresos altos, lo que debilitaría el mercado interno y la movilidad social.

¿Qué se juega el país?

La salud de la clase media no es sólo un tema académico: es un termómetro político, económico y social. Cuando esa capa se debilita, baja el consumo, se reduce la cohesión social y se incrementa la vulnerabilidad. El informe advierte que si la «clase media Mafalda» desaparece, podría cambiar no sólo la economía sino también la identidad del país.

Fuentes principales: Informe de Fundación Pensar / Casa Tres (“Esperando la carroza: la ‘clase media Mafalda’ se diluye”)