Los cambios en el régimen de Bienes Personales elevaron el valor tope para quedar exceptuado del pago en la vivienda habitada por el contribuyente desde $ 18 millones hasta $ 30 millones, de acuerdo con lo aprobado ayer por el Senado, por lo que el impuesto dejará de alcanzar a 130.000 contribuyentes.

«Si una persona tiene un inmueble declarado como vivienda única que no supera los $ 30 millones, que son unos u$s 300 mil a dólar oficial, no paga impuesto», dijo a Télam Hernán Iradi, responsable de relaciones institucionales del Colegio Profesional Inmobiliario (Cucicba).

Se estima que a partir de esta modificación el impuesto dejará de alcanzar a 130 mil personas.

La cifra es superior al monto medio de los actos de compraventa que registró en noviembre el Colegio de Escribanos porteño, que fue de $11.599.106 (109.642 dólares de acuerdo al tipo de cambio oficial promedio).

Una propiedad cercana a los u$s 300 mil en el mercado tiene entre 100 y 150 metros cuadrados.

Iradi señaló que «si se tienen dos propiedades, una de 60 mil dólares que ya se declaró como vivienda única, esa no estaría alcanzada pero la segunda, más autos y dinero ya alcanzaría la alícuota de bienes personales».

«Como dirigente del sector, todo impuesto no es bienvenido en esta crisis que se está viviendo», analizó Iradi y agregó que para una «reactivación del sector» se debe avanzar en «un paquete de medidas que incluya mejorar la ley de alquileres, tener crédito hipotecario e implementar un blanqueo para que la gente pueda comprar propiedades».

Asimismo, Oscar Puebla, arquitecto y broker, consideró que «algo que realmente ayude a motorizar la reactivación del mercado de la construcción con la consecuente generación de puestos de trabajo sería bajar impuestos».

Ayer, el Senado convirtió en Ley la modificación del Impuesto a los Bienes Personales que eleva de dos a seis millones de pesos el monto no imponible, para objetos particulares, y de 18 millones de pesos a 30 millones de pesos para las casas-habitación.

También se dispone que estos montos se ajustarán anualmente por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) del Indec correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad originalmente en el Senado a fines de octubre de este año, pero cuando pasó a Diputados se le añadieron dos nuevos tramos para los bienes nacionales de 1,50 % y de 1,75 % para las porciones de las bases imponibles que superen los 100 millones y 300 millones de pesos, respectivamente.

También se modifican las alícuotas para los bienes situados en el exterior y se establecen porcentajes que van del 0,70 % al 2,25 %.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, dijo que el proyecto tiene «alta significación debido a la cantidad de contribuyentes que se benefician y que no deberían ser alcanzados por este impuesto».

«Fue mejorado al ser tratado en Diputados al incorporarle un mayor sentido de proporcionalidad», indicó.

Guerra explicó que «los contribuyentes de mayor capacidad, a los que se les incrementa un 0,25 y un 0,50 por ciento producirán un incremento de recaudación de 40.400 millones y, por bienes en el exterior, de 69.750 millones de pesos».

«El incremento neto de recaudación estimado es de 85.780 millones. Lo que implica un beneficio para las provincias a partir del aumento de fondos que recibirán por Coparticipación», subrayó.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo al respecto que con la sanción de las modificaciones al impuesto a los Bienes Personales, 131.000 contribuyentes dejarán de pagar el tributo.

Enfatizó que «los y las titulares de vivienda destinada a casa-habitación se verán beneficiados con esta reforma tributaria y la suba de los mínimos. Además, desde el próximo año, la actualización anual de los valores se hará por inflación según el Índice de Precios al Consumidor (IPC)».

Fuente: Télam