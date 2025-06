Con la condena a seis años de prisión para la expresidenta Cristina Kirchner ya confirmada, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOCF 2) quedó a cargo de la ejecución de la pena y fijó el jueves 19 de junio como plazo máximo para que la dirigente y los otros condenados se presenten para quedar detenidos en una dependencia federal a la espera de la prisión domiciliaria.

El mismo tribunal definirá si otorga la prisión domicilia que solicitó la defensa de la titular del PJ y mientras tanto, la exmandataria como el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y los otros condenados en la causa «Vialidad» deberán aguardar detenidos la decisión final sobre su alojamiento, si no se resuelve antes el pedido..

A través de sus abogados Cristina Kirchner pidió cumplir la condena en la casa que ocupa actualmente, en la calle San José del barrio porteño de Constitución. Se presume que el tribunal le dará la prisión domiciliaria, principalmente, por ser un derecho que asiste a las personas mayores de 70 años.

La resolución del TOCF 2 a la que accedió iProfesional los convocó «para que se presenten en la sede de este Tribunal Oral dentro del quinto día hábil de notificados». Con el feriado del próximo lunes en el medio, ese plazo se cumplirá el 19 de junio. Un «plazo prudencial en atención a que algunos de los convocados se domicilian en distintas provincias argentinas», según el escrito.

La detención de Cristina Kirchner: ¿cómo sigue el proceso y dónde podría alojarse?

La decisión de otorgar ese plazo fue contraria al pedido que hicieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para que se disponga su la detención inmediata de los condenados. En principio, esto no ocurriría. La expresidenta podría quedar finalmente detenida cualquiera de estos días, de aquí al jueves de la semana próxima.

En la misma resolución, el TOCF 2 solicitó al Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich que «en el término de 24 horas procure asignar una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas nombradas».

Los dos lugares posibles que barajaban en el Ministerio de Seguridad eran el llamado «predio federal de Cavia», donde está la sede del Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal y el Hospital Penitenciario de Ezeiza.

Además, la Justicia le solicitó al departamento de Bullrich que «para determinar el lugar de detención» tenga en cuenta «las características particulares individuales de cada una» de las personas condenadas. Entre ellas, la condición de Cristina Kirchner como expresidenta.

¿Cuál fue el pedido que le hizo llegar la Justicia a Patricia Bullrich?

Sobre este punto, además de la resolución oficial el Tribunal Oral envió una nota a Bullrich en la que pidió que el lugar elegido «cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas condenadas» en la causa Vialidad.

En ese sentido, el tribunal le señaló a la ministra que «debe considerarse que se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación».

Pidió además prestar «particular» atención «al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso», una referencia directa al intento de atentado que sufrió Cristina Kirchner esa noche, cuando Fernando Sabag Montiel gatillo un arma en su rostro.

Los dos lugares que se barajan son el predio de Cavia, en la Ciudad, y el Hospital Penitenciario de Ezeiza, pero podría ser cualquier otra dependencia de las fuerzas federales. La decisión queda en manos de Bullrich, bajo la condición que le fijó el tribunal.

La detención inicial, el arresto domiciliario y la notificación a la Cámara Electoral

Una vez que Cristina Kirchner y el resto de los condenados se presenten ante el Tribunal y queden oficialmente detenidos se dispondrán «las diligencias necesarias para que cada una de las personas nombradas sea ingresada en calidad de condenada a las dependencias que les sean asignadas» y empezará a correr inmediatamente «el cómputo de pena correspondiente a cada situación».

En tanto, el TOCF 2 dará notificación formal a la Cámara Nacional Electoral (CNE) de la pena de «inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos» que pesa sobre Cristina Kirchner y otros de los condenados (entre ellos López y Periotti) pero que en el caso de la titular del PJ cobra mayor relevancia, porque la deja afuera de la carrera electoral de este año.

La expresidenta había anunciado la semana anterior que se presentaría como candidata a legisladora de la provincia de Buenos Aires en las elecciones locales del 7 de septiembre. La decisión de la Corte de rechazar el recurso extraordinario que presentó la defensa y dejar firme la condena del TOCF 2 ratificada por la Casación clausuró esa posibilidad. Es una de las razones por las que ella y el peronismo denuncian un caso de «proscripción».

En cualquier caso, Cristina Kirchner tiene a partir de ahora un plazo máximo de cinco días hábiles para quedar detenida en una dependencia federal, mientras espera que el Tribunal define el otorgamiento de la prisión domiciliaria. La exmandataria ya solicitó que sea en el departamento donde vive actualmente, en Constitución.

