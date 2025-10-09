Este domingo 12 de octubre, más de 4.600 corredores de distintos puntos del mundo se reunirán en Puerto Iguazú, Argentina, para vivir una experiencia única: correr atravesando tres países en un mismo recorrido.

El evento, considerado único en el mundo, propone dos distancias:

21 km (Medio Maratón): largada frente a la Municipalidad de Ciudad del Este, Paraguay.

10,5 km: largada desde la Yup Star – Roda Gigante de Foz do Iguaçu, Brasil, con vistas panorámicas de la Triple Frontera.

La meta para todos los participantes será el emblemático Hito de las Tres Fronteras, donde convergen los ríos Iguazú y Paraná y se unen Argentina, Brasil y Paraguay. La largada está programada para las 06:00 hs (hora de Brasilia).

Todos los corredores contarán con un completo paquete de servicios que incluye: traslado, seguro, medalla Finisher, remera oficial, mochila exclusiva, chip de cronometraje, hidratación, frutas y recuperación post-carrera, servicio de masajes y visera.

“Es un orgullo para nuestra ciudad ser sede de un evento de tal magnitud, que combina deporte, integración y turismo”, señaló la Dirección Municipal de Deportes de Puerto Iguazú.

La Media Maratón Internacional de las Tres Fronteras no solo pone en movimiento a la ciudad, sino que también proyecta a Iguazú como un epicentro deportivo y turístico de la región, fortaleciendo la integración cultural y deportiva de Argentina, Brasil y Paraguay.