Entre el 18 y el 20 de noviembre, Puerto Iguazú será el escenario de la cuarta edición del Mercado Audiovisual Entre Fronteras (MAEF), un evento clave para la industria audiovisual de la región que es coorganizado por el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAVIM), el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) y el Instituto Estadual de Cinema de Rio Grande do Sul (IECINE). Cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y, nuevamente, con la participación de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) como organismo estratégico para el desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual de la región.

El MAEF es un evento anual con sede rotativa y este año vuelve a realizarse en Misiones. En 2019 la ciudad de Posadas fue la sede de la primera edición, mientras que en 2022 y 2023, las ciudades de Gramado y Asunción fueron anfitrionas de la segunda y tercera edición, respectivamente.

El Mercado es un lugar para los negocios y la proyección de proyectos audiovisuales en desarrollo. Entre sus principales objetivos, se trata de promover la compra y venta de contenidos audiovisuales, generar alianzas estratégicas para atraer inversiones, incentivar la realización de coproducciones internacionales entre el sector privado de los países participantes y permitir ampliar las posibilidades de distribución de los contenidos a nivel nacional e internacional.

Actividades principales

Este año, el cuarto MAEF se llevará a cabo en el Hotel Village Cataratas y contará con la participación de 18 proyectos audiovisuales, entre largometrajes, cortometrajes y series, que han sido seleccionados por comités profesionales de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Todos tendrán la oportunidad de participar en las actividades clave del mercado, como las Mesas One to One, que son reuniones personalizadas entre los productores y los players (posibles compradores, distribuidores o inversores) donde se busca concretar alguna alianza o negocio para fortalecer la obra audiovisual. A su vez, cada productor presentará su proyecto ante los jurados y players en Rondas de Pitch, que suelen ser breves y están diseñadas para captar el interés de los inversores.

La apertura oficial está programada para el lunes 18 de noviembre a las 15h, con la presencia de Sergio Acosta, presidente del IAAviM; Marcelo Peddot de IECINE; Adam Schwartz, del área de Internacionalización de la ACAU, y Lourdes Aquino, directora de Administración del INAP.

Actividades destacadas

A su vez, dentro de las actividades del Mercado, están incluidas una serie de charlas y presentaciones que tratarán sobre diversos temas relacionados al sector audiovisual, y que serán abiertas al público.

Entre las principales, se encuentran la “Presentación de la Comisión de Filmaciones de Misiones”, el martes 19 a las 17h en el Viejo Hotel Cataratas del Parque Nacional iguazú, donde se hablará de las oportunidades que ofrece la provincia para la realización de rodajes y contará con la presencia de autoridades institucionales. El miércoles 20 a las 11h, en el Hotel Village, se realizará la charla “Incentivos & Producción – Cash Rebate”, que contará con la participación de representantes del IAAviM quienes hablarán sobre la importancia de los incentivos locales para atraer producciones a la provincia, mientras que referentes de las principales asociaciones de la industria se referirán a cómo debe organizarse el sector para recibir rodajes. En esta mesa además, se presentarán los avances sobre la Cámara de Productores de Misiones.

Posteriormente se realizará la Presentación de la línea de coproducción Entre Fronteras, con la participación de Sergio Acosta y Christian Gayoso, presidente del INAP, espacio en el que se proyectarán los cortometrajes “Mitâ’i Churi” y ”El crujido de la calma”, ganadores de la Convocatoria de Coproducción Internacional de Cortometrajes IAAVIM / INAP 2022.

Cierre y premiación

El acto de cierre de la cuarta edición del MAEF será el 20 de noviembre a las 18h en el Hotel Village Cataratas, en el que se premiará a los proyectos elegidos por el jurado según el potencial de los mismos.

El principal reconocimiento que otorga el Mercado es el Premio “Eva Piwowarski” al mejor pitch de proyecto que entregará como primer premio U$D 3.000.- al mejor desarrollo; un segundo premio de U$D 1.000.-. También se otorgará un premio de U$D 500 para subtitulado y accesibilidad (RECAM); una acreditación al Mercado FAB 2025 (Festival Audiovisual Bariloche); una acreditación y viaje para Platino Industria 2025 (FIPCA); un asesoramiento en Internacionalización o Circuito de Festivales (Punctum Sales); un acompañamiento para Desarrollo de Proyecto (Flow); una acreditación y viaje a Ventana Sur 2024; y distintas menciones especiales.

Relevancia del MAEF para Misiones y el sector audiovisual regional

La realización del IV Mercado Audiovisual Entre Fronteras es una oportunidad única para consolidar la industria audiovisual en Misiones y la región. Este evento no solo permitirá el fortalecimiento de proyectos locales, sino que también abrirá nuevas oportunidades de negocio, alianzas estratégicas y coproducciones entre los países participantes. En un contexto donde el sector audiovisual es clave para el desarrollo cultural y económico, el MAEF se posiciona como un hito para la visibilidad y el crecimiento de la producción audiovisual en la región, promoviendo el talento y la creatividad de los profesionales del sector.