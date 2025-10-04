El intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filippa, se reunió con representantes de la Cámara de Transporte Terrestre de Pasajeros de la ciudad de las Cataratas donde hablaron sobre dos termas: UBER y situación de los buses y minibuses en el traslado de pasajeros de Iguazú a Foz de Iguazú.

Tras la reunión, el jefe comunal destacó la importancia de seguir trabajando en conjunto reforzando el compromiso de la Municipalidad.

Acompañaron a Filippa en el encuentro, la secretaría de Gobierno municipal, Marcela González, y el concejal electo, Carlos Ríos.