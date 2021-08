Benjamín Domínguez (7 años), de Puerto Iguazú fue el ganador N° 58 del programa Iplyc Social Inclusivo. El niño padece Síndrome de Down y Trastorno del Espectro Autista (TEA). “Nos sentimos contentos, felices, porque es la primera vez que Benjamín gana un premio, y porque de esta manera entendemos que los chicos con cierto límite no están excluidos de la sociedad. Nos da alegría saber que no está en el olvido”, manifestó Rafael, papá del beneficiario y de otros dos varones de 24 y 18 años.

Confió que cuando le informaron sobre el premio a través de un mensaje, “una vez que corroboramos que era real, le conté a mi esposa, que es la que soporta toda la carga de la familia y, después, se transmitió al resto. Es una alegría porque el dinero nos viene muy bien en este momento”.

Al referirse a las dificultades que presenta su hijo, Rafael contó que cuando era bebé “vimos algunos rasgos, se hicieron exámenes y fue como un balde de agua fría, porque ninguna familia está preparada para recibir tamaña noticia. Pero hoy entendemos que fuimos privilegiados porque a través de Benjamín aprendimos mucho, a ser fuertes, y a ayudar a otras familias que pasan por situaciones similares”.

Agregó que a todos los integrantes de la familia “nos tomó de sorpresa, pero con el paso de los años fuimos entendiendo que el TEA no es una enfermedad sino una condición. Somos felices de tenerlo, fue un regalo de Dios, y lo sentimos como una bendición”.

Insistió con que al comienzo no fue fácil entender algunas cosas. “Es que muchas veces chocamos con contratiempos, y si nos sos un poco insistente, no la peleas, no metes la cara, te quedás. Nos enseñó muchas cosas. En la convivencia con Benjamín aprendimos mucho y eso nos hace más fuertes de lo que somos. Muchas veces mirar de afuera es fácil, pero estar constantemente no lo es. Siempre agradezco a mi señora porque ella es el soporte”, alegó.

Dijo que al pequeño “le encanta la hamaca, la música, la guitarra le fascina, por allí gira su mundo, y eso es lo que lo hace feliz”.

Agradeció al Iplyc SE porque “es un gran trabajo el que desarrolla, el precio es impagable, por eso nuestro elogio y agradecimiento. Con el dinero queremos comprar juguetes didácticos específicos que son de importancia para su desarrollo y aprendizaje. Esto es un mimo, una manera de fomentar la fuerza y las ganas de seguir viviendo. Insto a que sigan haciéndolo porque hacen un bien muy grande a la persona y a la familia”.

Expresó que “esto es una batalla, una lucha constante que como papás enfrentamos. Todo es posible, pero el tema es persistir, seguir golpeando puertas, para hacer valer el derecho de la persona que tenemos a cargo. A los papás les digo que todo se puede alcanzar, pero la clave está en no bajar los brazos”.