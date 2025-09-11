En el marco del 124° aniversario de Puerto Iguazú, la ciudad rindió un emotivo homenaje a sus pioneros, reconociendo su legado y contribución al crecimiento de la comunidad.

Durante la celebración, Francisca Almirón de Larramendi, de 102 años, fue coronada como reina; Benito Muzzolini Lorenzo, de 93, como rey; y las princesas fueron Sara Paredes y Nidia Sánchez. Además, Lidia Vera recibió la distinción de Miss Elegancia y Mónica Gautschi, la de Miss Simpatía.

El intendente Claudio Filippa, presente en el almuerzo, destacó la importancia de recordar la historia:

“Cada pueblo debe tener siempre presente su pasado, porque gracias a él hoy somos una comunidad maravillosa, en un lugar que se ha ganado un reconocimiento en el mundo entero. Hoy celebramos los 124 años de Puerto Iguazú, y es una alegría ver a la gente reunida con tanta emoción y orgullo”.

El jefe comunal también resaltó el valor de los pioneros:

“Les debemos muchísimo a nuestros pioneros: su sacrificio, su honor, su voluntad y su fuerza. Son maravillosos. Cada año, al encontrarnos aquí, se renueva la energía, la alegría y el amor que ellos nos transmiten. Eso es lo que debemos aprender los más jóvenes, porque gracias a ellos hoy Iguazú está consolidada como destino turístico, pero también como una comunidad unida”.

Finalmente, Filippa envió un mensaje a toda la comunidad:

“Con el ejemplo de nuestros pioneros debemos seguir trabajando juntos, pensando en el futuro de nuestros hijos y nietos, para que Iguazú continúe creciendo y brillando en el mundo”.

La celebración se completó con momentos de música y baile que animaron la jornada. El Ballet El Mensú, Agustín Rodríguez y su Grupo, y Batería Legal fueron los encargados de poner ritmo y alegría, cerrando una fiesta que unió generaciones en una emotiva conmemoración.