Puerto Iguazú vivió una jornada llena de alegría y actividad física con la Carrera Kids, la Carrera Nocturna y el gran cierre musical de Caramba Cumbia.

El Intendente Claudio Filippa estuvo presente, entregó medallas a los participantes y compartió charlas y sonrisas con los vecinos que se acercaron a disfrutar del evento.

La celebración destacó la importancia del deporte como espacio de encuentro, diversión y vida saludable, donde chicos, jóvenes y adultos pudieron compartir momentos de comunidad y alegría.

Desde el Municipio resaltaron que este tipo de actividades refuerzan la cercanía con los vecinos y fortalecen el espíritu participativo de la ciudad