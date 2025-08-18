En el marco del programa Puentes Productivos, el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones llevó adelante nuevas reuniones descentralizadas de gabinete en los departamentos de Montecarlo y Libertador General San Martín, con sede en Montecarlo y Puerto Rico respectivamente.

Ambos encuentros reunieron a intendentes y referentes de la producción local, junto a las áreas técnicas del Ministerio: Planificación, Producción Vegetal, Producción Animal, Tabaco, Forestal, Biotecnología, Asuntos Yerbateros, Economía Agraria y Diversificación Productiva. Esta articulación interinstitucional garantiza diagnósticos precisos y la elaboración de políticas públicas que contemplen la diversidad de las cadenas productivas de cada zona.

Al término de las reuniones, el ministro Facundo López Sartori expresó “Misiones es tierra de contrastes: por un lado, su enorme potencial de diversificación productiva; por el otro, el desafío de que el Estado llegue de manera efectiva a cada productor y cada localidad. Esa es nuestra tarea, construir políticas públicas que tiendan puentes y transformen esas oportunidades en realidades concretas para las familias rurales”.

Montecarlo: yerba mate, citrus, hortalizas y frutilla

Con la presencia de los intendentes Julio “Chun” Barreto (Montecarlo), Mario Peyer (Caraguatay) y Mirtha Lezcano (Puerto Piray), el gabinete repasó avances en la producción y el acompañamiento a productores de la zona.

En Caraguatay se destacó la capacitación en cosecha de yerba mate, así como el acceso a créditos blandos para plantines de frutilla. En Montecarlo, el apoyo se concentró en la entrega de plantines cítricos y semillas de cebolla morada, además de microcréditos para la floricultura, un sector emergente con alto potencial. En Puerto Piray, la asistencia llegó a productores hortícolas a través de semillas y plantines, consolidando un esquema de diversificación productiva.

En conjunto, estas políticas buscan no solo sostener la producción tradicional, sino también abrir camino a nuevas alternativas como la frutilla bajo sistemas protegidos y la floricultura, que generan oportunidades de agregado de valor en el territorio.

San Martín: yerba mate, té, cítricos y agregado de valor

En Puerto Rico, cabecera departamental, participaron los intendentes Carlos Koth (Puerto Rico), Eduardo Vázquez (El Alcázar), Ramón Arrúa (Capioví), Víctor Vogel (Ruiz de Montoya), Elvio Rivas (Puerto Leoni) y Gerardo Schmied (Garuhapé).

Allí se destacaron los avances en capacitación de productores yerbateros en El Alcázar y Puerto Leoni, así como el fortalecimiento de cooperativas en Ruiz de Montoya, donde se concretaron proyectos de envasado de yerba mate y energías renovables para el sector tealero. La asistencia técnica y financiera permitió la entrega de fertilizantes, plantines de frutales, bioinsumos y estructuras de invernadero en distintos municipios, asegurando continuidad en la producción frente a las emergencias agropecuarias.

En el ámbito citrícola, San Martín avanza con un plan de fortalecimiento sectorial, que incluyó la entrega de fertilizantes, trampas cromáticas para el monitoreo del HLB y plantas en formato de ANR y microcréditos. Además, Capioví y Garuhapé se proyectan como polos de floricultura, con capacitaciones y participación activa en eventos como ViveFlor.

La jornada reafirmó que Puentes Productivos no solo acerca la gestión provincial a cada municipio, sino que también genera espacios de planificación estratégica con los propios protagonistas del territorio. En el noroeste y centro-oeste de Misiones, las demandas se multiplican, pero también lo hace la capacidad de organización y el compromiso de productores e instituciones que sostienen día a día el desarrollo agropecuario de la provincia.