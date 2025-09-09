Con intendentes, productores y técnicos en la mesa, el Ministerio del Agro y la Producción avanzó en la descentralización de su gestión. El objetivo: escuchar en el territorio y diseñar políticas públicas que respondan a la realidad productiva de cada comunidad.

El programa Puentes Productivos sigue recorriendo la provincia. Esta vez, el equipo del Ministerio del Agro y la Producción desembarcó en la localidad cabecera del departamento 25 de Mayo, donde se reunió con los intendentes Omar Pedro Wdowin (25 de Mayo), Lucas Gerhardt (Alba Posse) y Carlos “Cali” Goring (Colonia Aurora), además de productores y referentes regionales.

Tal como ya ocurrió en Cainguás, Guaraní, Montecarlo, San Martín y Candelaria, el encuentro reafirmó la idea central del programa: construir cercanía, compartir diagnósticos y planificar el desarrollo productivo en conjunto con cada comunidad.

“La tierra colorada es nuestra oficina”

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, encabezó la reunión y remarcó que la gestión provincial no se define desde un escritorio, sino en contacto directo con el sector productivo:

“Puentes Productivos representa una visión concreta: nuestro lugar de trabajo es la tierra colorada en toda su extensión. Estar en territorio y escuchar es fundamental, porque ningún programa tiene sentido si no nace del diálogo con intendentes y productores”, señaló.

Un departamento con riqueza productiva

El departamento 25 de Mayo se distingue por una matriz productiva diversa que lo convierte en un polo estratégico para el desarrollo agroindustrial de Misiones.

Colonia Aurora combina frutales como ananá y mamón con cultivos de soja, maíz, mandioca, cúrcuma y eucalipto. A esto se suman la ganadería, la elaboración de quesos artesanales y conservas tradicionales como mamón en almíbar.

Alba Posse se caracteriza por la producción de mandioca, tabaco, té, cítricos, aromáticas, además de la cría de ganado vacuno y porcino.

En toda la zona, yerba mate, té, tabaco y forestación siguen siendo pilares de la economía rural.

Esta diversidad no solo garantiza empleo y arraigo, sino que también abre oportunidades para potenciar cadenas de valor y avanzar hacia la industrialización en origen.

Gestión con mirada territorial

Con la presencia de representantes de todas las subsecretarías del Ministerio, la reunión aportó una visión integral de las políticas públicas en marcha. La metodología de trabajo permitió definir prioridades, analizar desafíos y proyectar estrategias de crecimiento sostenible.

“El compromiso del Gobierno provincial es claro: acompañar, diversificar y generar oportunidades para que cada familia productora pueda desarrollarse plenamente en su propio territorio”, cerró López Sartori.