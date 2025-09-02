Este miércoles 3 de septiembre, Posadas vivirá la segunda y última Prueba Piloto de la Estudiantina 2025, en el cuarto tramo de la Costanera. La ciudad ya palpita lo que será la edición número 75 de la fiesta estudiantil más grande y representativa de la provincia.

Desde las 9 de la mañana, 31 colegios saldrán a la calle en el ensayo general que antecede a las esperadas “noches de calle”. Para garantizar la seguridad y la organización, la Municipalidad de Posadas y la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES) dispusieron un fuerte operativo de tránsito, salud y acompañamiento.

Operativo especial

Habrá cortes de tránsito programados desde las 8:30 h en distintas arterias de la ciudad, con la asistencia de agentes municipales y efectivos de la Policía Provincial. También estarán disponibles puestos de salud, una ambulancia municipal y equipos de emergencia para atender a los estudiantes y al público.

Seguridad y recomendaciones

La comuna recordó que estará prohibido el ingreso de objetos punzocortantes, palos para banderas, envases en aerosol y bebidas alcohólicas. Se pide a los asistentes colaborar con las medidas de seguridad para que la jornada transcurra de manera ordenada y festiva.

Una tradición que late fuerte

La Estudiantina cumple 75 años y sigue siendo el evento que marca la identidad juvenil de Posadas. Música, color, alegría y el talento de cientos de estudiantes se combinan en un espectáculo único que cada año convoca a miles de personas.

La Municipalidad invita a toda la comunidad a acercarse a la Costanera y disfrutar de esta previa que ya comienza a hacer vibrar a la capital provincial con el espíritu estudiantil.