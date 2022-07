En Colonia Primavera, ubicada sobre la Ruta Costera 2 de la localidad de El Soberbio, funciona la Cooperativa de Trabajo Agropecuario ‘El Soberbio Limitada’, integrada por más de 38 familias que producen alimentos.

Desde ahí elaboraron un proyecto que presentaron al Programa Nuestras Manos que depende de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Safci), sobre criaderos de pollos. Fue aprobado y es acompañado por los técnicos del organismo nacional.

Hace unas semanas, la cooperativa presidida por Richard Schwart, entregó los materiales para construir galpones destinados a los criaderos donde se podrán criar unas 300 ponedoras. De los 15 proyectos que tuvieron aprobación y benefician a esa cantidad de familias productoras del municipio, siete de ellas trabajan en la cooperativa.

«El Programa Nuestras Manos es una política concreta que cuenta con recursos y anclaje territorial para potenciar especialmente el rol de las mujeres en la cadena de la producción agrícola. En la cooperativa estábamos esperando desde hace tiempo y finalmente obtuvimos la aprobación del proyecto que permite la participación de nuestras compañeras en las chacras, en el marco del arraigo rural», reivindicó.

Consideró que esto es el arranque de un trabajo que iniciaron dos años atrás, y hace más de dos semanas comenzó la ejecución y entrega de los materiales para el techo del galpón y los rollos de tejidos para los gallineros, entre otros insumos.

«Las 15 familias beneficiarias se encargaron de sumar las maderas y la mano de obra, porque el programa indica que el productor o productora debe resolver el 20% de la construcción, y eso incluye que se ocupen de la construcción para la terminalidad de los gallineros», explicó el cooperativista.

Trabajo coordinado con la Safci Misiones

La Cooperativa de Trabajo Agropecuario ‘El Soberbio Limitada’ trabaja en este proyecto en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) ,para que cada establecimiento cuente con habilitación, ya que eso implica el acceso al comercio y al mercado, y también facilita para transportar la producción.

Las entregas de pollitos, además de unas 30 bolsas con el iniciador y terminador lo hacen con la Safci Misiones, cuyo coordinador provincial es Adriano Matter.

La mayoría de las beneficiarias son socias de la cooperativa que tiene la intención de ampliar el número. «Sabemos que hay muchas personas que quieren producir, y este tipo de proyectos brinda fuentes de trabajo, con una posibilidad más de ingreso para nuestros productores y productoras», afirmó el joven.

La cooperativa junto con la Safci Misiones se ocupará de la comercialización de los pollos, y en breve contarán con una incubadora, faenadora y peladora. «Y más adelante queremos producir nuestros propios alimentos para abaratar los costos de producción. Es una de las metas para que haya mayor margen de ganancias para los y las productoras y se pueda comercializar a mejor precio. Inicialmente entregamos tres tandas de cien pollos parrilleros para cada uno de los productores, sumando una totalidad de 4500», expresó Schwart.

Inauguración de sala de empaquetado e invernaderos

«Para todos y todas las cooperativistas es algo muy importante, porque hace muchos años que no se invertía en la zona rural, no sólo en El Soberbio sino en toda la provincia. El trabajo territorial que están haciendo en Misiones, Adriano Matter, y el diputado Martín Sereno (TTT) es enorme, con una tarea coordinada que empieza a dar sus frutos cuando vemos el beneficio laboral que significa para las familias agricultoras. Esto se hace con recursos nacionales que no quedan en el camino como ocurrió muchas veces», manifestó el trabajador.

Recordó que hace unos meses su cooperativa entregó la rendición del Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (Protaal) que depende de la Safci dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el próximo 10 de agosto inaugurarán un galpón con sala de empaquetado y 15 nuevos invernaderos exclusivamente para la producción de tomates, pepinos y morrones, de la Cooperativa que funciona en el Km 12 de Colonia Primavera, en El Soberbio.

«Estamos orgullosos con nuestras compañeras y compañeros porque al inaugurar esta obra cumplimos con las responsabilidades que asumimos, y los resultados se evidencian en los proyectos laborales que llegan a nuestras familias productoras», destacó Richard Schwart.