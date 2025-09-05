Puerto Iguazú se convierte en epicentro del ecoturismo y la conservación durante el primer Encuentro Internacional de Observación de Aves.

Misiones, capital de la observación de aves

Con visitantes locales, nacionales e internacionales, se inauguró en el Hotel Panoramic de Puerto Iguazú Volar 2025, el primer encuentro internacional centrado en la observación de aves.

Durante tres días, Misiones se proyecta como referente regional en ecoturismo y conservación, dentro del programa Ruta de las Aves.

“No se puede cuidar lo que no se conoce”

El gobernador Hugo Passalacqua resaltó la importancia de proteger la selva paranaense, el relicto más grande de bosques nativos del país, hogar de más de 570 especies de aves.

“Proteger nuestra selva es un orgullo y una responsabilidad misionera. Este encuentro sirve para aprender, dialogar y difundir el valor de nuestro patrimonio natural”, dijo.

Además, vinculó las aves con un mensaje simbólico: recordó la paloma de Picasso, elegida como símbolo de paz tras la Segunda Guerra Mundial. “El avistaje no es solo turismo, es orgullo, ternura y conciencia colectiva sobre lo que debemos cuidar”, afirmó.

Turismo, educación y familia

El encuentro busca llegar a todos, no solo a especialistas. Entre las actividades:

Pichones Observadores: espacio lúdico para niños.

Charlas con expertos y disertantes internacionales.

Paneles con prestadores turísticos, reservas privadas y Parques Nacionales.

“Queremos que los chicos que antes se criaban con una gomera hoy lo hagan con un binocular. Es una manera de generar conciencia colectiva sobre nuestra biodiversidad”, explicó el ministro de Turismo, José María Arrúa.

La subsecretaria de Ecoturismo, Liza Carlzon, destacó que la iniciativa permite articular conservación, biodiversidad y turismo sostenible, con jornadas de sensibilización ambiental, actividades educativas y charlas especializadas.

Un espacio de intercambio internacional

Volar 2025 reunió a referentes de toda Latinoamérica:

Guto Carvalho, creador de la Feria Avistar (Brasil)

Nelson Pérez, ornitólogo (Paraguay)

Mauricio Londoño, Tinamú Birding Nature Reserve (Colombia)

También participaron intendentes de parques nacionales, emprendedores locales y organizaciones como Aves Argentinas, consolidando un espacio de aprendizaje y colaboración.

Tres días para descubrir la biodiversidad

Hasta el domingo 7 de septiembre, el encuentro incluye:

Salidas de campo en parques y reservas

Paneles técnicos y charlas

Experiencias interculturales

Actividades para emprendedores y niños

El objetivo: posicionar a Puerto Iguazú y a Misiones como destino internacional de avistaje de aves y hotspot de biodiversidad, combinando ciencia, conservación y turismo sostenible.

Más información y programa completo: https://linktr.ee/volar.2025