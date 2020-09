El Ejecutivo Municipal prorrogó hasta el 30 de septiembre el vencimiento para acogerse al Plan Especial de Facilidades de Pago del Derecho de Inspección, Registro y Servicios de Contralor (Tasa de Comercio).

Se encuentran comprendidas las obligaciones devengadas al 31 de mayo de 2020 (intereses, recargos y multas):

1º Obligaciones fiscales, por deuda propia o ajena:

a. con intimación de pago o no;

b. en procedimiento de determinación o determinadas administrativamente, firmes o no;

c. en proceso de cobro judicial;

2º Obligaciones fiscales incluidas en moratorias y/o planes de facilidades de pago en vigencia o caducados;

3º Obligaciones fiscales con presentación espontánea realizada durante la vigencia del presente Decreto.

Los beneficios establecidos en el decreto son:

I) Los contribuyentes, responsables y agentes de retención o percepción por retenciones y percepciones no practicadas y que se acojan al régimen gozarán del beneficio de reducción de los intereses resarcitorios y multas, de acuerdo a la forma de pago elegida:

Contado

Reducción de intereses: 95%

Reducción de multas: 100%

Hasta 3 cuotas

Anticipo: 10%

Reducción de intereses: 80%

Reducción de multa: 80%

De 4 a 12 cuotas

Anticipo: 15%

Reducción de intereses: 70%

Reducción de multa: 70%

De 13 a 36 cuotas

Anticipo: 30%

Reducción de intereses: 40%

Reducción de multa: 40%

II) Los Agentes de Retención o Percepción por las retenciones y percepciones practicadas y no depositadas, que se acojan al régimen de regularización, gozarán del beneficio de reducción de los intereses resarcitorios y multas, de acuerdo a la forma de pago elegida: