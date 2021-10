El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Isaac Lenguaza y su par Javier Gortari, quien también integra la lista, plantearon al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, un proyecto orientado a compensar económicamente a los pequeños productores que cuiden, la selva, los montes. Fue en el marco de la última visita del funcionario nacional a Misiones para la puesta en marcha del Parque Federal Campo San Juan, el primero de su tipo en Argentina.

Lenguaza y Gortari manifestaron su intención de propiciar cambios en la Ley de Bosques (Ley 26.331) en el Congreso Nacional, de manera tal que también contemple el esfuerzo de los pequeños productores agropecuarios misioneros que cuidan los retazos de monte nativo en sus chacras, y a los que no llegan las compensaciones económicas del “Fondo para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos”.

Según coincidieron, “no es justo que los pequeños productores queden fuera de la distribución de los recursos de la Ley de Bosques pese a que cada vez tienen más conciencia sobre la protección del monte para cuidar los arroyos, las vertientes y la biodiversidad».

En la actualidad, los pequeños productores no son contemplados en el pago de servicios ambientales por preservar pequeñas porciones de monte nativo o implantado, principalmente porque una gran mayoría no tiene la titularidad registral de las tierras. “Tienen permisos de ocupación de tierras fiscales o boletos de compra venta de tierras privadas. Es una realidad que los deja al margen de la Ley de Bosques, como si no existieran ni ellos ni el monte que deben proteger”. Se necesita una articulación fuerte entre Nación y Provincia para corregir estas realidades, fondos para regularización dominial y algún tipo de registro simplificado que contemple el beneficio económico para el que cuida la naturaleza», señalaron.

Lenguaza, en tanto, reconoció que otro principal escollo es el acotado presupuesto de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que debería financiarse con el 0.3% del presupuesto nacional. «Como misionero voy a reclamar fuertemente que se constituyan los fondos que corresponden. Hay una intención del Frente de Todos de mejorar la Ley de Bosques y ese debe ser uno de los aspectos centrales».

Una sede en Iguazú

Por su parte, el el exrector de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y candidato a diputado nacional en la lista del Frente de Todos, Javier Gortari, aprovechó la visita de Juan Cabandié a Misiones para avanzar en un acuerdo entre el Ministerio de Ambiente de la Nación, la administración de Parques Nacionales y la Universidad para establecer una sede permanente de la alta casa de estudios en Puerto Iguazú con carreras vinculadas a la problemática ambiental, el turismo y la salud.

«Es un proyecto necesario que es posible lograr con articulación y voluntad política. Por el momento planteamos la idea y la disposición para el trabajo ejecutivo y de planificación, y encontramos muy buena recepción a nivel nacional», explicó Gortari tras la reunión.