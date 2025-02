Durante tres jornadas en Pinamar, la provincia cautivó a turistas nacionales e internacionales con su propuesta de promoción turística. El evento se convirtió en una vidriera de riqueza cultural y productiva.

Misiones dejó su huella en la Costa Atlántica Argentina con su participación en la tercera edición del ‘Paseo del Norte Grande’, que se llevó a cabo en la ciudad de Pinamar, Buenos Aires, del 31 de enero al 2 de febrero.

En este marco, la reconocida chef misionera Maura Fuchs encabezó cada noche una masterclass gratuita de cocina, donde utilizó productos de Misiones para crear platos auténticos que conquistaron los paladares de los asistentes. Luego, se ofrecieron degustaciones de bocaditos, permitiendo a los visitantes experimentar de primera mano los sabores de la tierra colorada.

El ritmo y la energía también fueron parte de la propuesta con la presentación de ‘Pato García Jr.’, quien brindó shows en vivo cargados de música misionera, generando un ambiente festivo y de disfrute.

Además, se entregó material de promoción turística sobre todo lo que tiene Misiones para ofrecer a quien la visite: destinos para realizar actividades culturales, de aventura o de contacto de naturaleza. Al mismo tiempo, las personas podían interactuar con diferentes trivias sobre la provincia para poner a prueba su conocimiento y obtener diferentes premios.

«Yo fui hace como diez años a Puerto Iguazú, a las Cataratas, y me encantaría volver, así que me gusta esta actividad, me motiva y me alimenta las ganas de un próximo viaje, esta vez ya con mis hijos y marido seguramente», expresó Mariela, de origen bonaerense, quien se encontraba paseando por la costa con su familia. Por su parte, Mario, de origen santafesino, manifestó que «tengo familia allá así que voy de seguido, y siempre le digo a mis amigos que ir me da mucha paz». Relax, saltos, naturaleza, selva, fueron las palabras que más se escucharon en los participantes a la hora de responder con qué asocian y por qué visitarían la provincia.

El ‘Paseo del Norte Grande’ es una iniciativa que pone en valor las propuestas culturales, turísticas y productivas del NEA-NOA. Para Misiones, esta participación representó una oportunidad para seguir posicionando su oferta en el mapa de los viajeros y para fortalecer lazos entre proveedores, operadores y talentos locales, potenciando el crecimiento de la cadena productiva turística.