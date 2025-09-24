

El próximo sábado 27 de septiembre, la Capital Provincial del Aire Puro vivirá una jornada única de salud y bienestar con charlas, talleres, yoga, caminatas y la conferencia magistral del reconocido médico nutricionista.

Este sábado 27 de septiembre, de 9 a 17, Profundidad será escenario de la primera edición de “Misiones Respira 2025”, un encuentro de salud y bienestar que reunirá a especialistas nacionales y locales.

El evento, organizado por el Gobierno de Misiones junto a la Municipalidad de Profundidad y la Reserva Akasha, tendrá como invitado principal al Dr. Alberto Cormillot, referente nacional en nutrición y hábitos saludables.

La jornada también contará con profesionales como la psicóloga Laura Pona, la especialista en terapias alternativas Liliana Valdez, el Dr. Rolon Guillermo, Ana Yawny, Yaisa Montes, el instructor Claudio Semelak y el Dr. Pedro Villalba Apestegui. Las propuestas van desde respiración consciente y mindfulness hasta nutrición, yoga, musicoterapia y talleres de RCP.

“Queremos ofrecer herramientas que la gente pueda aplicar en su vida cotidiana”, destacó Marisa Figueredo, directora de Programas y Eventos Especiales, quien subrayó que el evento refuerza el compromiso de Misiones con el cuidado del monte nativo y la salud pública como bien social.

Las actividades se desarrollarán en el Parque Provincial Cañadón de Profundidad, con feria de productores locales, caminatas guiadas y charlas temáticas a cargo de distintos ministerios provinciales.

Entrada libre y gratuita. Para participar del taller de RCP (con cupos limitados) es necesario inscribirse enviando nombre y DNI por mensaje privado a la cuenta de Instagram @eventosmisionesgob.