Las profesionales del Programa de Juego Responsable del IPLyC visitaron la ciudad de Leandro N. Alem en el marco de la jornada “Formar para Transformar”, dedicada a la prevención, inclusión y formación comunitaria.

Las licenciadas Isabel Zilveti, Marisa Seewald y Gabriela Peralta ofrecieron charlas a estudiantes de cuarto y quinto año del ITEC y de la EPET 9, donde se abordaron los riesgos del consumo de apuestas en adolescentes y el uso desmedido de pantallas. El encuentro buscó promover la reflexión sobre estas prácticas, concienciando acerca de los cambios que se producen en el cerebro durante la adolescencia y su impacto en el control de la conducta y la gestión de las emociones.

En paralelo, en el Club Atlético Alem se realizó un taller sobre sistemas de autoexclusión, dirigido a representantes de Recursos Humanos de empresas locales.

La jornada fue organizada por el Centro de Día “Margot Neu de Gartner” junto con la Secretaría de Bienestar Social e Inclusión de la Municipalidad.