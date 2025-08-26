La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes de Misiones realizó este martes su segunda reunión para analizar el proyecto de recursos provinciales 2026. En esta ocasión presentaron sus planes el ministro de Salud Pública, Héctor González, y el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Lisandro Benmaor.

La mirada de Salud Pública



González destacó que la prioridad de su cartera es sostener el sistema sanitario provincial, en un contexto de mayor demanda y dificultades económicas.

“Lo esencial es mantener lo que ya tenemos en infraestructura, tecnología, programas y recursos humanos”, subrayó.

El presupuesto de Salud representará 37,61% del total provincial, equivalente a casi un 25% del presupuesto general. Entre los ejes mencionó:

Descentralización sanitaria, con más cirugías y partos en hospitales del interior.

Prevención en adolescentes, con la apertura de 19 consultorios en distintos municipios.

La propuesta del IPS



Benmaor explicó que el presupuesto del organismo crecerá un 84% respecto al año anterior y será balanceado, con un 60% destinado al área previsional y el resto a la obra social.

Entre las principales inversiones, detalló:

Creación de un Centro de Audiología y un Centro de la Visión.

Nuevas oficinas de oncología y derivaciones.

Convenios con instituciones de referencia como el Hospital Güemes.

Incorporación de profesionales y equipamiento en kinesiología y otras áreas.

Finalmente, advirtió sobre la falta de aportes nacionales en los últimos dos años, lo que genera un fuerte impacto en la atención:

"Muchos pacientes, aun con otras coberturas, terminan recurriendo al IPS o al sistema provincial".