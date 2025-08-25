La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes de Misiones dio inicio al análisis del proyecto de Presupuesto General de la Administración Pública para el ejercicio 2026, remitido por el Poder Ejecutivo. Como cada año, representantes de distintos organismos provinciales exponen en la Legislatura sus planes, prioridades y proyecciones de recursos.

La presidenta de la comisión, diputada Suzel Vaider, destacó la relevancia institucional de este proceso:

«Esto no es una serie de reuniones más, es una instancia importante donde, en cumplimiento de la Constitución, explicamos cómo se utilizarán los recursos en 2026. En Misiones, las decisiones no las toma una sola persona: hay una voluntad colectiva».

Energía: renovables, acceso y obras estratégicas

El primer organismo en exponer fue la Secretaría de Energía, a cargo de Paolo Quintana, quien adelantó que la gestión trabajará sobre tres pilares: calidad del suministro, desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, con especial atención a sectores vulnerables y productivos.

Actualmente están en marcha más de 400 instalaciones de energías renovables en toda la provincia, y para 2026 se proyectan cinco nuevos parques solares. El presupuesto del área crecerá un 15% respecto al año anterior.

En la misma línea, la presidenta de Energía de Misiones, Virginia Kluka, anunció la incorporación de un nuevo transformador de 44 MB en San Vicente y la continuidad de los programas Potenciar, Sustituir y Acceder. Resaltó además que, a pesar de la ausencia del Estado nacional, la provincia sostiene inversiones gracias a la planificación ordenada.

Obras públicas: salud, bienestar e interior provincial

Desde la Dirección General de Arquitectura, Sergio Bresiski subrayó que el presupuesto no solo es una herramienta económica, sino también un motor de oportunidades sociales y laborales.

La proyección para 2026 asciende a 8.900 millones de pesos, con un incremento del 15%, destinados principalmente a obras de salud, bienestar y administración pública en el interior.

Agro: defensa de pequeños productores

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, presentó un presupuesto de $99.958 millones y puso el acento en la defensa de los pequeños productores y en la necesidad de garantizar precios justos para la yerba mate y el té.

Criticó el impacto de la desregulación impulsada por el gobierno nacional y remarcó:

“Hoy quienes regulan el precio de la yerba son los grandes molinos, no el libre mercado. Nosotros defendemos a quienes trabajan 25 o 50 hectáreas, y no queremos que abandonen la chacra”.

Agricultura Familiar: innovación y arraigo rural

La secretaria de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, presentó un presupuesto de $7.300 millones, destinado a fortalecer programas de agroecología, mercados de cercanía, capacitaciones y agricultura digital.

Actualmente, la provincia acompaña a más de 10.000 familias productoras, con 2.200 hectáreas certificadas y 99 mercados en funcionamiento. Ferreira proyectó el horizonte estratégico hasta 2035, con una fuerte apuesta por el arraigo y el desarrollo rural sostenible.

Deporte: inclusión y nuevas infraestructuras

Finalmente, el ministro de Deportes, Aldo Steinhorst, informó que el presupuesto de su cartera será de $5.091 millones y estará orientado a fortalecer programas comunitarios, ampliar la infraestructura deportiva y fomentar la inclusión.

En las últimas semanas se realizaron actividades en 35 municipios y avanza la remodelación de espacios deportivos, con nuevas instalaciones destinadas a promover la participación ciudadana y los valores del deporte.

