El Poder Judicial presentó la propuesta de Presupuesto 2026. La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosana Pía Venchiarutti Sartori, detalló el trabajo realizado y el previsto para el 2026 ante la Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos. Estuvo acompañada por el procurador general, Carlos Jorge Giménez; el administrador general, Néstor Oscar Moróz; y la directora de administración, Liria Beatriz Schunke,

La propuesta mantiene la política de austeridad que el Poder Judicial viene sosteniendo desde años anteriores, con foco en la reducción de insumos y alquileres, sin dejar de garantizar los proyectos de modernización que permiten brindar un servicio de justicia más eficiente y cercano a la ciudadanía.

Desdoblamiento de partidas y proyección tecnológica

Durante la reunión, se destacó que por primera vez habrá un desdoblamiento de partidas presupuestarias, con asignaciones diferenciadas para el Poder Judicial y para el Ministerio Público. La presidenta Venchiarutti aclaró: “No significa duplicación, sino diversificación”.

En el marco del presupuesto, la tecnología será un eje central: “Nuestra bandera es tecnología con humanidad”, afirmó la titular del STJ, subrayando que la modernización no solo mejora la eficiencia, sino que acerca al Estado a la ciudadanía.

Ministerio Público: autonomía y fortalecimiento

El procurador general, Carlos Jorge Giménez, explicó que el Ministerio Público tiene un rol clave en la investigación y persecución de delitos en el ámbito penal, así como en la defensa del debido proceso y la garantía del acceso a la justicia.

Entre las proyecciones para 2026, se destaca el fortalecimiento de Investigaciones Complejas, la recepción de denuncias online en todas las circunscripciones, y la implementación de una VPN interna exclusiva para la transmisión segura de evidencia digital, garantizando el almacenamiento seguro y la cadena de custodia. Giménez agradeció la confianza del Poder Judicial y del gobernador por este paso histórico hacia la autonomía institucional.

Presencia territorial y eficiencia administrativa

El administrador general, Néstor Moróz, resaltó la amplia presencia del Poder Judicial en la provincia, con 154 dependencias, de las cuales la mitad son propias y la otra mitad fruto de la colaboración con los municipios.

Además, destacó los avances en digitalización y ahorro de recursos, como el uso de sistemas propios de gestión (SIGED y SIA) y la reducción del 28% en el consumo de papel e insumos de impresión respecto del año anterior.

Acompañamiento legislativo

La propuesta del Poder Judicial fue bien recibida por los diputados de la Comisión de Presupuesto, quienes no objetaron la presentación y acompañaron la iniciativa, consolidando un paso histórico hacia la modernización, eficiencia y autonomía del Poder Judicial de Misiones.