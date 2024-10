El Gobierno tiene pensado emitir deuda en 2025 por un total de u$s144.204 millones entre moneda local y extranjera, con lo que prevé cancelar vencimientos por U$S 142.088 millones. Esto quiere decir que el año próximo tomará nueva deuda neta por U$S 2.115 millones.

Los datos surgen de un análisis del programa financiero contemplado en el proyecto de Presupuesto que analiza la Cámara de Diputados, elaborado por la consultora Quantum.

«El proyecto de ley de Presupuesto 2025 incorpora la regla de resultado fiscal equilibrado en base caja -resultado primario más intereses, con su particular reflejo en la contabilidad», señala el estudio. Quantum plantea entonces que «bajo esta hipótesis, el programa financiero allí expresado refleja las necesidades de financiamiento que surgen de los vencimientos de deuda, tanto en moneda local como extranjera».

«Dada la estrategia de administración de pasivos y el contexto de política fiscal de déficit cero, cubrir las necesidades de fondos en 2025 -tanto en pesos como en moneda extranjera- no debería representar un problema», aclara la consultora.

El reporte sostiene entonces que a partir de analizar las fuentes financieras y las aplicaciones, se puede concluir que el año próximo el Gobierno nacional va a «continuar desindexando la deuda» ya que «se prevén amortizaciones netas nominales de BONCER por U$S 11.769 millones».

Por otro lado, el equipo que conduce Pablo Quirno en la secretaría de Finanzas seguirá «extendiendo plazos» mediante la cancelación de LECAPs por U$S 3.432 millones y la emisión de títulos capitalizables (BONCAP) por el equivalente a U$S 12.337 millones.

En tanto, se prevé «mantener la contabilización de los intereses de las emisiones como movimientos de capital» y «reducir la exposición a jurisdicción extranjera y la deuda en moneda extranjera».

Quantum sostiene además que se buscará «mantener relativamente estable el endeudamiento con organismos internacionales» ya que se prevé un aumento neto de «solo U$S 565 millones».

La consultora estima además que «no se prevé ingresos del FMI por un nuevo acuerdo» mientras que se proyecta «aumentar el endeudamiento neto en U$S 2.115 millones, “cifra muy parecida al vencimiento de los BOPREAL del año que viene (U$S 2.117 millones entre capital e intereses)».

El trabajo además señala que «el total de vencimientos brutos se estima en U$S 142.088 millones equivalentes al 20% del PBI». «Si al total se descuentan las principales tenencias de la deuda intra-sector público -BCRA y FGS-, los vencimientos ascenderían a U$S 110.328 millones (15,5% del PBI)».

Del total bruto, U$S 122.891 millones equivalentes son en moneda local (17,3% del PBI), según Quantum. A su vez, algo menos de la mitad (u$s58.600 millones o el 8,2% del PBI) corresponde a vencimientos de LECAPs y LEFIs, que, por su naturaleza, son instrumentos de corto plazo y se encuentran en una medida importante en cartera de los bancos comerciales (el total en el caso de las LEFI).

Qué va a pasar con la deuda en dólares

En cuanto al total de vencimientos en moneda extranjera, Quantum señala que los habrá por U$S 19.197 millones (2,7% del PBI) y la mayor parte son Letras intransferibles con el BCRA (1,5% del PBI).

En segundo término, hay títulos de deuda (0,9% del PBI) y el resto son de Organismos internacionales. No hay vencimientos de capital con el FMI pero sí por intereses de U$S 2.700 millones (0,4% del PBI). Hay vencimientos sí con el Banco Mundial y el BID por un total de U$S 1.300 millones.

Fuente: Ámbito