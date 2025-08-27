El recinto fue el epicentro de un encuentro de participación ciudadana que promueve la integración de personas mayores de 60 años a la vida legislativa.

La tercera edición del Parlamento de las Personas Mayores se llevará a cabo el jueves 17 de octubre. En ese marco, en el recinto se desarrolló una reunión informativa con integrantes de Clubes de Abuelos y Centros de Adultos Mayores de Posadas (CCAMP) para explicarles de qué se trata esta herramienta democrática.

En esta oportunidad participaron 25 representantes de diferentes entidades. Acompañaron la concejala Laura Traid, presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales y Desarrollo Vecinal y Elizabeth Alcaraz, directora de Adultos Mayores de la Municipalidad de Posadas.

Bajo el lema «Presente con Historias» se busca generar espacios de diálogo, promover propuestas que fortalezcan a la comunidad y fomentar el rabajo en red. Los interesados tienen tiempo de inscribirse al Parlamento hasta el 17 de septiembre, a través del link: https://forms.gle/BoefXvCX8ZfsSc2F8