En la Sala de Prensa de la Casa de Gobierno de Misiones, se realizó este martes la presentación oficial del Centro de Formación de Emprendedores (CFE), una iniciativa de la Vicegobernación que busca fortalecer y profesionalizar a los emprendedores de la provincia.

El lanzamiento estuvo encabezado por el vicegobernador Lucas Romero Spinelli y el coordinador del programa Potenciar Misiones, Gerardo Mietter, quienes destacaron el carácter innovador y la amplitud de la propuesta. Estuvieron acompañados por la ministra de Trabajo de Misiones, Silvana Jiménez, la Coordinadora de Programas Jóvenes de la Vice, Sofía Laprovitta y el rector del Instituto Misionero de Estudios Superiores Mariano Pianovi.

Gerardo Mietter explicó que “este proyecto lo venimos desarrollando desde hace un año, con una etapa de sensibilización que nos permitió recorrer más de 40 municipios y ofrecer talleres y charlas, tanto presenciales como virtuales. Los contenidos que hoy integran el CFE surgen de las demandas de los propios emprendedores”.

El CFE ofrecerá un trayecto de “Emprendedor Junior” compuesto por 15 módulos, de los cuales los primeros ocho se dictarán entre septiembre y noviembre de este año. Las capacitaciones serán 100% virtuales, gratuitas y abiertas a cualquier persona mayor de 16 años con la primaria completa, lo que incluye a estudiantes de los últimos años del secundario.

Mietter subrayó que el modelo es “moderno y disruptivo”, ya que no es lineal: cada participante podrá elegir los módulos que le interesen y obtener una certificación individual por cada uno. Al completar los 15, recibirá la acreditación completa del trayecto. Además, destacó que el CFE no implica nuevos costos para el Estado, ya que los capacitadores provienen de las instituciones que integran el proyecto.

Tras su intervención, tomó la palabra el vicegobernador Lucas Romero Spinelli, quien enmarcó el lanzamiento en un contexto económico nacional desafiante. “En una economía semiestancada, debemos potenciar la reactivación a través de los microemprendimientos, porque el objetivo primordial de cualquier Estado es la creación de empleo. Y el empleo lo crea el sector privado cuando las empresas, comercios y emprendedores crecen”, afirmó.

Spinelli destacó que el rol del Estado es generar condiciones, ofrecer herramientas y mostrar caminos para que los emprendedores puedan desarrollarse. “Este es un momento para capacitarse, estudiar y perfeccionarse en temas que nos interesen y que puedan generar ingresos”, dijo, y valoró la articulación entre organismos provinciales para concretar el CFE.

El vicegobernador recordó que la oferta formativa no se limita a cuestiones comerciales, sino que también abarca áreas como creación de contenido, marketing, posicionamiento y redes sociales, además de vincularse con programas productivos como el de chacras multiproductivas. “Cuando la producción local sabe dónde vender y qué producir, también se genera empleo”, señaló.

Asimismo, Spinelli relacionó esta iniciativa con el trabajo que la Vicegobernación realiza con adolescentes y jóvenes a través de programas como GPS Buscando Tu Rumbo y La Vice en Tu Escuela, orientados a la salud integral y a la planificación del futuro. “Si los jóvenes están sanos, pueden proyectar sin límites y desarrollarse en la provincia”, afirmó.

La inscripción al CFE estará abierta hasta el 24 de agosto y se podrá realizar a través de la página del IMES. Además, se habilitaron canales de contacto por correo electrónico y WhatsApp para facilitar el acceso a todos los interesados.

Para ambos funcionarios, este lanzamiento representa una política pública concreta de apoyo al emprendedor misionero, capaz de generar impacto económico y social incluso en un escenario nacional adverso. “El Estado provincial sigue presente, brindando herramientas para que los emprendedores crezcan y puedan crear empleo”, concluyó Mietter.