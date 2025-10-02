La propuesta que busca crear un circuito turístico nocturno en la ciudad, integrando bares, espacios culturales, gastronómicos e históricos, fue girada a comisión y será analizada por los ediles, con el objetivo de fortalecer la economía local y posicionar a Posadas como destino turístico inclusivo y sustentable.

El Honorable Concejo Deliberante llevó adelante su 27° sesión ordinaria, en la que se trataron diferentes iniciativas orientadas al desarrollo de la capital provincial. En ese marco, se resolvió el pase a comisión del proyecto de ordenanza “Circuito Turístico Posadas de Noche”, una propuesta que pone el foco en la vida nocturna y cultural de la ciudad como motor de crecimiento económico y social.

El proyecto propone la creación de recorridos guiados por bares, restaurantes, espacios culturales, puntos históricos y turísticos de Posadas, fomentando actividades que involucren tanto al sector gastronómico como al cultural. Entre sus objetivos centrales, se destacan la promoción del turismo en sus distintos niveles y la consolidación de la capital misionera como un destino turístico inclusivo, sustentable y con identidad propia.

Asimismo, la iniciativa establece la organización de los circuitos en días y horarios determinados, con cupos limitados para cada recorrido, a fin de garantizar una experiencia ordenada y de calidad para los participantes.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la articulación entre el sector público y privado, autorizando convenios con el Ministerio de Turismo de Misiones y con diferentes actores de la gastronomía y la cultura. De este modo, se busca no solo promover la participación de turistas, sino también fortalecer la economía local y generar nuevas oportunidades de trabajo.

Con el “Circuito Turístico Posadas de Noche”, la ciudad busca seguir posicionándose como un polo atractivo para residentes y visitantes, destacando sus espacios verdes, su riqueza cultural y su variada propuesta gastronómica.

Otros proyectos

Durante la jornada legislativa, ediles giraron a comisión un proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, para

prestar Acuerdo Legislativo a la designación en el cargo vacante de Juez del Tribunal de Apelaciones Contravencional y Fiscal de la

ciudad. Asimismo, incorporaron un Proyecto de Resolución, para convocar a

Audiencia Pública, a los fines de readecuar la tarifa del servicio público de taxis.

Por otra parte, giraron a comisión una iniciativa para crear el programa FOMENT-ARTE, con el objetivo de fomentar el desarrollo de la cultura

local, la actividad comercial y social de nuestra Ciudad. También, se incorporó un proyecto para crear el programa «Adoptemos nuestros Espacios», destinado a la recuperación, limpieza, mantenimiento y embellecimiento de terrenos baldíos, espacios abandonados o deteriorados de la ciudad.

Finalmente, incorporaron un proyecto de Ordenanza para incorporar el Capítulo I “Herramientas de Compensación de la

Huella de Carbono”, a la Ordenanza VI – Nº 70, por la que se adhiere al Programa Provincial Huella de Carbono.

Ante la presencia de los participantes del Parlamento del Adulto Mayor y del equipo de la Dirección de Salud Mental en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, ediles entregaron una Mención Honorífica al centro barrial y de acogida “Hogar de Cristo” en mérito a la trayectoria en la ejecución de acciones realizadas en beneficio de la comunidad.

Asimismo, declararon de Interés Municipal el “Taller de Negociación de Sentencias y Convenciones Probatorias”; el Torneo Cono Sur y Selectivo Nacional ISKF (International Shotokan Karate Federation); la 5ta edición de la Expo Jardín y la publicación y edición del libro “Surfeando a buen puerto en la Bipolaridad” de la autora Graciela Rolón.