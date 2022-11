El ex ministro de Economía durante el primer año de gestión de Juntos por el Cambio (JxC), Alfonso Prat-Gay, disertó esta semana en la provincia de Misiones en una charla abierta organizada por el Comité Provincia de la UCR. El evento se desarrolló en un hotel céntrico de la capital misionera donde el economista habló sobre las claves del futuro y los siete ejes que debería abordar el próximo gobierno.

En su presentación, Prat-Gay hizo mención a los distintos cruces que tuvieron en las últimas semanas distintos dirigentes de JxC que aspiran a conducir los destinos del país y en este sentido el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri fue tajante al afirmar que «necesitamos que los dirigentes de nuestro espacio pongan la ambición colectiva por encima de la ambición individual».

El economista fue más allá con sus cuestionamientos y advirtió que «la sociedad debe saber que cuando alguien (por un presidenciable de JxC) va a un canal de televisión no va porque está desesperado por el cargo, sino que va porque está desesperado porque Argentina vuelva a ser esa gran Nación que puede ser».

Respecto a la política económica, Prat-Gay se diferenció del ala dura de Juntos por el Cambio que plantea un ajuste (en un eventual gobierno) o propone la privatización de algunas empresas del Estado, como el caso de Aerolíneas Argentinas.

«Tengan muchísimo cuidado cuando viene un halcón y les dice quiero cerrar esto o lo otro o quiero hacer este ajuste», alertó el economista ante un auditorio de poco más de 200 referentes y dirigentes radicales.

Presente y futuro

En otro tramo de su presentación, el exministro de Economía fue duro la gestión económica de los primeros doce años del kirchnerismo y los últimos tres de la gestión del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

«Lo que más me preocupa en el último tiempo es que nos han quitado el futuro. Es el activo más precioso que nos han ido esquilmando durante doce años y ahora en los últimos tres años el kirchnerismo. Vemos como los jóvenes que se quieren de la Argentina a buscar algo distinto en otro lugar donde creen que tendré nuevas oportunidades», apuntó.

«Toda la discusión política hoy en la Argentina está como colapsando, en el mejor de los casos en el presente, en el peor de los casos en el pasado y nos falta la discusión de ver hacia dónde vamos a ir, cuál es el rumbo», reflexionó.

Prat Gay consideró que «una sociedad que no tiene futuro no tiene destino» y que lo que se juega en las elecciones presidenciales del año próximo «es la posibilidad de retomar el rumbo».

«Hoy la sociedad empieza a mirar con mucho detenimiento a la oposición. Sabe que el Gobierno nacional actual no ha cumplido ninguna de sus promesas. La sociedad está frustrada, angustiada, tiene bronca, pero empieza a cambiar la mirada y ver que me piensa ofrecer la oposición para ver si en este cambio de gobierno hay una oportunidad», expresó.

A modo de reflexión, el economista dijo que quien aspire a liderar o conducir los destinos de un país, una provincia o un municipio debe tener tres cualidades bien marcadas: energía, capacidad y honestidad.

«Cuando miremos a nuestros dirigentes locales, provinciales y nacionales hagámonos esa pregunta: ¿Tiene la energía, tiene la capacidad, tiene la honestidad? Si falta una de las tres, vamos a ir a nueva frustración», observó.

Los siete ejes

Por último, Prat- Gay se refirió a los siete ejes que debería tener en cuenta un eventual nuevo gobierno de Cambiemos, indefectiblemente de quien sea elegido Presidente/a.

1 NECESIDAD DE RECUPERAR LA CULTURA DEL TRABAJO

Las sociedades no se desarrollan bajo la premisa de que no laburar está bien. Recorro el país y muchas veces los comerciantes y los pequeños emprendedores me dicen yo remo y mi vecino que no hace nada se lleva un plan y con ese plan está más o menos igual que yo con todas las horas de trabajo que le pongo. Tenemos que recuperar la cultura del trabajo. Tenemos que recuperar el valor del esfuerzo, del compromiso.

2 REVOLUCCIÓN EDUCATIVA PARA EL SIGLO XXI

Debemos cambiar nuestra currícula al mismo ritmo que se van modificando las tecnologías. La tecnología en sí no me sirve de nada sino tengo la capacidad y si no me preparé y si no tenga la educación para aprovechar al máximo la tecnología.

Entonces tenemos que volver a tener la educación de Sarmiento que nos hizo una gran potencia en su momento, pero agionarla a la situación actual, con los valores del esfuerzo, de igualdad de oportunidades, del valor democrático de la discusión en el aula.

3 ROL DEL ESTADO

Este tamaño del Estado es insostenible. Lo que tenemos que discutir es cuál es el tamaño, cuáles son las funciones, un nuevo contrato social en el que entre algunos valores tenemos que recuperar dos: el respeto y la eficiencia.

Animémonos a tener una discusión donde el Estado no solamente redistribuye, sino donde el Estado redistribuye, provee bienes públicos, pero lo hace con eficiencia. No vale asumir que simplemente porque lo hace lo puede hacer gastando más de lo tiene que gastar. La sociedad se cansó de esto.

Entonces debemos dar una nueva discusión de cuál es el rol del Estado, de cuál es el tamaño óptimo del Estado, porque eso es lo que nos va a dar la necesidad de financiamiento al Estado y la necesidad de los tributos con los cuales vamos a financiar ese Estado.

Desde 2005 en adelante se ha prácticamente duplicado el tamaño del Estado. Paso de ser del 25% a la economía a casi el 45%. Durante la gestión de Cambiemos eso se acortó un poco, pero sigue siendo mucho más grande de lo que era 15, 20 años atrás.

Sino resolvemos esta disputa distributiva de cuál es el rol de Estado difícilmente podamos proyectarnos hacia el futuro. Pero no solo del Estado nacional, sino también de los Estados provinciales y municipales.

El Estado tiene que dejar de ser la guarida de los amigos del poder o un partido en particular, para ser el articulador que nos ayuda a ser más productivos, más eficientes.

4 ECONOMÍA

Argentina necesita un programa coherente y sostenible que tenga dos patas. Una pata de estabilización, pero tengan muchísimo cuidado cuando viene un halcón y les dice quiero cerrar esto o lo otro o quiero hacer este ajuste.

Ese ajuste que quieren proponer es insostenible en el tiempo porque le hace falta otra pata que es la pata del desarrollo. Así como ordenamos lo que hay que ordenar, y eso puede implicar un sacrificio para algunos, también tenemos que estimular lo que hay reactivar.

La política económica, la estrategia económica del próximo gobierno tienen que estar las dos patas: la de la previsibilidad y la de la productividad, la pata de la estabilidad y la pata del desarrollo.

5 RED DE PROTECCIÓN SOCIAL Y RED DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

En la discusión de cómo nos vamos a desarrollar también tenemos que tener en cuenta que, en las primeras instancias de ese desarrollo, puede haber personas que queden afuera del sistema y puede haber recursos naturales que queremos proteger para las próximas generaciones.

A toda la discusión que tenemos hoy en torno al programa social, que básicamente tiene un valor primordial que es el de la solidaridad, le tenemos que agregar el otro valor que es el de responsabilidad.

Nosotros vamos a atender a los que queden al costado del camino, pero como decía San Pablo: que manifiesten su vocación por volver al camino. No vamos a financiar la vagancia. Vamos a ser solidarios y a cambio vamos a exigir responsabilidad.

6 POLÍTICA EXTERIOR

No sirve de nada pelearse con la globalización. El vecino de al lado es tan gran como Brasil y no va a dejar de ser Brasil por más que nosotros nos peleemos con el tamaño de ese vecino.

Uno de los ejes debe ser una inserción inteligente de Argentina en el mundo. Con valores como la competitividad, la competencia, la multiculturalidad. Eso le ha faltado a Argentina a lo largo del tiempo.

7 SOSTENIBILIDAD DE COMPROMISOS A LO LARGO DEL TIEMPO

Compromiso político de que el camino que estamos iniciando no se va a modificar. Lo digo desde la experiencia que tuvimos en el gobierno de Cambiemos.

A nosotros nos miraban los inversores locales y los inversores extranjeros entusiasmados y antes de entusiasmarse demasiado decían: ¿Alfonso vos estás seguro de que esto se va a sostener cuatro años si hay un cambio de gobierno? A mi esta pregunta me daba mucha bronca, ese escepticismo, pero la verdad que tenían razón porque cada gobierno argentino que empieza, empieza una realidad nueva.

Nosotros tenemos que asegurarnos que la solución técnica a los problemas económicos sea duradera y sostenible de manera política a lo largo del tiempo. Para eso hacen falta dos cosas: tener un gran triunfo en las elecciones del año que viene, para acercarnos lo más posible a la mayoría en las dos cámaras en el Congreso; y segundo, tener la generosidad de poder discutir con el otro que piensa distinto y asegurarnos que hay un eje de políticas que no se van a discutir hacia adelante.