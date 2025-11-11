Tras algunas demoras por la falta de plásticos, el sistema de emisión de licencias en Posadas volvió a funcionar con normalidad. Desde ahora, los conductores reciben su carné impreso en el momento.

Después de varias semanas de espera, Posadas normalizó la entrega de licencias de conducir, y los trámites vuelven a realizarse con fluidez.

Según informó Néstor Aguilar, director de la Emisión de Licencias de Conducir, actualmente se emiten entre 140 y 160 carnés diarios, lo que representa la total recuperación del ritmo habitual de atención.

«Desde ahora, quienes realicen el trámite recibirán la licencia impresa en el momento. El servicio está funcionando con normalidad», confirmó Aguilar en diálogo con Radio Municipal FM 95.1.

El funcionario recordó que las demoras se debieron al retraso en la entrega de plásticos a nivel nacional, aunque aclaró que la situación fue resuelta:

«Dependemos de Nación para el suministro, pero por ahora todo marcha con normalidad», señaló.

Además, Aguilar recordó que la licencia digital de la aplicación Mi Argentina continúa teniendo validez legal en todo el país, por lo que los conductores pueden circular sin inconvenientes en caso de extravío o renovación del documento.

Con la normalización del servicio, el municipio busca mantener el ritmo de atención y reducir los tiempos de espera, en un sistema que atiende a centenares de vecinos cada semana y que constituye uno de los trámites más demandados por los posadeños.