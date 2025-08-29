En el marco del Día Nacional del Árbol, el municipio de Posadas llevó adelante la plantación de un nuevo bosque urbano en la Costanera, frente a la rotonda de las avenidas Trincheras y Costanera. La actividad contó con la participación de estudiantes de la Escuela Normal Superior “Estados Unidos del Brasil”, quienes plantaron distintas especies como parte de una jornada de concientización sobre la importancia del arbolado.

Cada 29 de agosto se conmemora el “Día Nacional del Árbol”, una motivación especial para reflexionar sobre la importancia del arbolado. En Posadas, la fecha se acompaña con acciones que responden a políticas que impulsan la participación ciudadana y un seguimiento permanente con el propósito de asegurar sus beneficios a futuro.

Con ese sentido, esta mañana se realizó la plantación de un nuevo bosque urbano frente a la rotonda de las avenidas Trincheras y Costanera, en el marco del Día Nacional del Árbol. La actividad contó con la participación de estudiantes de la Escuela Normal Superior “Estados Unidos del Brasil”, quienes cooperaron en la plantación de especies nativas.

Con un cielo despejado y el aire fresco de la temporada, la jornada dejó en claro la importancia del compromiso colectivo en la construcción de una ciudad más verde, donde las nuevas generaciones asumen un rol activo en el cuidado ambiental.

Durante la jornada se sumaron 200 plantas de 20 especies distintas al predio, consolidando así el segundo bosque urbano de la ciudad. El primero se inauguró en 2023 y, a poco más de un año, ya muestra avances en su desarrollo.

El director de Arbolado Urbano, Julián Chemes, destacó que estas acciones buscan “más pulmones verdes, más conectividad entre la infraestructura gris y la infraestructura verde” y remarcó que “hoy estamos dando un gran paso en ese sentido”.

Por su parte, la docente de Ciencias Naturales de la institución educativa, subrayó el valor pedagógico de la actividad y el gran entusiasmo de los jóvenes: “Los estudiantes de 5° año de la orientación Ciencias Naturales venían trabajando en clase sobre el Día Nacional del Árbol y esta experiencia se articula con los contenidos de la materia. Ellos comprenden que plantar es el primer paso y les interesa mucho el contacto con la naturaleza».

El municipio sostiene estas iniciativas tanto en espacios públicos como también en los barrios, mediante el plan de arborización ordenado que prioriza especies nativas y contempla beneficios ambientales como el aire puro, la regulación térmica, la generación de sombra, además de su aporte al paisaje y como barrera sonora.